آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازادبرنیاز خود را واگذارکند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بناب از شناسایی ۴ هزار و۴۰۰ مترمربع از املاک بلا استفاده مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان خبرداد و افزود: بر اساس بررسی های انجام شده این املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش هستند و در مواقعی نیز بار مالی زیادی را بر دوش این اداره تحمیل می کنند.

وی ضمن اعلام این مطلب یادآور شد: بموجب قوانین و مقررات مربوطه از جمله بند۴ ماده۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و ماده ۴ آیین نامه مذکور و همچنین ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آموزش وپرورش اجازه دارد اراضی و املاک مازاد بر نیاز خود را پس از تغییر نوع کاربری آن ها به فروش برساند.

وی سپس با اشاره به ظرفیت قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: جلب مشارکت های مردمی باید در دستور کار اعضای این شورا قرار گیرد.

به گفته رئیس شورای آموزش و پرورش بناب، یکی از اقدامات مهم این شورا دراین شهرستان جذب ۱۷۰ میلیارد ریال کمک مردمی برای احداث مدرسه بوده است.

فرج اللهی تصریح کرد: ۵۰ درصد سهم اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی در مدارس خیرساز به محض اتمام پنجاه درصد عملیات عمرانی توسط خیران قابل پرداخت است و این اداره کل به تعهدات خود عمل خواهد کرد.