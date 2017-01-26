صنایع تبدیلی کشاورزی در اردبیل توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن عصر پنج‌شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر بازارهای پرمصرفی در همسایگی استان اردبیل وجود دارد که می‌تواند هدف صادراتی این استان باشد.

وی افزود: با وجود تقاضای قابل‌توجه در این بازارها نه تنها محصولات موردنیاز به میزان تقاضا تولید نمی‌شود بلکه از استانداردهای بازارهای جهانی نیز برخوردار نیست.

رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به صنعت لبنیات اضافه کرد: واحدهای تولیدی اغلب محصولات پاستوریزه تولید می‌کنند اما انتقال زمان‌بر آن به بازارهای مستعد صادراتی موجب می‌شود عملاً محصول موردنظر در زمان رسیدن به بازار مورد استفاده قرار نگیرد.

پیرموذن تأکید کرد: در حال حاضر ظرفیت واحدهای تولیدی استان در محصولات کشاورزی مطلوب است اما لازم است تکنولوژی‌های روز در این واحدها نهادینه شده و محصولات با هدف صادرات تولید شود.

وی به ضرورت سرمایه‌گذاری در این عرصه اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر این برای دست‌یابی به سهم مطلوبی در اقتصاد بازار نیاز ما توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

رئیس اتاق بازرگانی استان به ضرورت حضور بخش خصوصی در توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی استان تأکید و اضافه کرد: بسیاری از محصولات کشاورزی تولیدی فعلی می‌تواند با تبدیل و فن‌آوری به ارزش اقتصادی قابل‌توجهی دست یابد.