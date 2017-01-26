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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۴۱

فرماندار شهرکرد:

۵ نقطه حادثه خیز در جاده های شهرکرد رفع شد

۵ نقطه حادثه خیز در جاده های شهرکرد رفع شد

شهرکرد- فرماندار شهرکرد گفت: پنج نقطه حادثه خیز در جاده های بخش لاران شهرستان شهرکرد رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملک پور بعد از ظهر پنج شنبه در نشست برنامه ریزی بخش لاران با اشاره به اینکه پنج نقطه حادثه خیز در جاده های بخش لاران شهرستان شهرکرد رفع شد، اظهار داشت: در این منطقه ۲۰۰ هزار مترمربع آسفالت ریزی شده است.

وی افزود: اورژانس جاده های در شهر سورشجان راه اندازی شده است.

فرماندار شهرکرد عنوان کرد: بخش لاران شهرکرد یکی از پرظرفیت ترین مناطق شهرستان شهرکرد در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و باغداری است که باید این ظرفیت ها مورد توجه بیشتر قرار بگیرند.

وی بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های و پتانسسیل های هر منطقه زمینه توسعه و ایجاد اشتغال را فراهم می کند.

کد مطلب 3888375

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