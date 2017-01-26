توسعه ورزش از سال آینده در کشور شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر پنجشنبه در نشست صمیمی با رئیس، نائب رئیس و دبیران هیئت های ورزشی و سازمانهای مردم نهاد قزوین که با حضور استاندار ونمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی درسالن جلسات استانداری برگزار شداظهارداشت: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون در عرصه های مختلف مانند جنگ تحمیلی، تحریم ها و موفقیت های علمی و ورزشی جوانان بسیار تاثیرگذار بودند و امروز هم با اتکا به شما می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: در انتخابات سال ۹۲ هم رای شما تاثیرگذار بود و امیدواریم در انتخابات سال آینده هم با رای به همین رویکرد حاکم بر دولت نقش خود را در مدیریت کشور ایفا کنید.

سلطانی فر بیان کرد: در مبانی اقتصاد مقاومتی که چراغ راه ما مسئولان است باید به گونه ای عمل کنیم تا ضمن استفاده حداکثری از امکانات موجود در مسیر تحقق منویات رهبری گام برداریم.

وزیر ورزش بیان کرد: برای تامین سلامت روحی و روانی جامعه و کاهش هزینه های درمانی در کشور یکی از راههای موثر توسعه ورزش بویژه ورزش های همگانی است که هزینه ای زیادی برای مردم ندارد.

توسعه ورزش همگانی را جدی می گیریم

سلطانی فر اضافه کرد: با تدبیر، مدیریت، هم گرایی و استفاده از همه ظرفیت ها و توسعه ورزش های همگانی باید فقر حرکتی مردم را برطرف کنیم و با سالم سازی محیط زندگی مردم به کاهش هزینه های درمانی مبادرت ورزیم که این کار تحقق عملی اقتصاد مقاومتی است.

وی بیان کرد: با بررسی مهمترین مشکلات جوانان مشخص شد مسکن، ازدواج، اشتغال، تحصیل و گذراندن اوقات فراغت از دغدغه های اساسی این گروه است که باید با استفاده از همه امکانات و ابزارهای فرهنگی موجود بتوانیم به نیازها پاسخ دهیم.

وزیر ورزش و جوانان اظهارداشت: کشورهای توسعه یافته با توجه به نیروی انسانی توانستند به رشد برسند و ما نیز باید رشد در مدیریت و منابع انسانی را جدی بگیریم تا توسعه شتاب گیرد.

وی اظهارداشت:حضورجوانان درعرصه های مختلف می تواند روند توسعه را شتاب بخشد و امروز در آستانه انتقال مدیریت از نسل کنونی به نسل جوان هستیم و باید نیروهایی سالم و خوش فکر و توانمند را تربیت کنیم.

سلطانی فر گفت: باید کاری کنیم تا این انتقال مدیریت به سرعت و پخته تر انجام شود و برای تحقق این امر باید جوانانی ماهر، سالم و متخصص تربیت کنیم تا وارد مدیریت اجرایی شوند.

امکانات ورزشی استان قزوین خوب است/ طرح های نیمه تمام استان را تکمیل می کنیم

وزیر ورزش و جوانان گفت: استان قزوین در امکانات ورزشی وضعیت خوبی دارد هرچند در برخی شهرستانها کمبودهایی دارید که باید کمک کنیم تا جبران شود اما در مجموع نسبت به استانهای دیگر شرایط شما مطلوب است.

وی بیان کرد: در ورزش قهرمانی باید تمرکز بیشتری داشته باشید و با استعدادهای بسیار خوبی که دارید برای حضور در لیگ های برتر رشته های مختلف مانند والیبال، بسکتبال و فوتبال برنامه ریزی کنید.

سلطانی فر اضافه کرد: تیمهای لیگ برتر موجب ایجاد نشاط و شادابی در میان مردم و جوانان می شود به همین دلیل برای تکمیل سالنهای ورزشی در استان اعلام آمادگی می کنیم تا در مدت دو سال آینده همه طرح ها به بهره برداری برسد.

وی گفت: با اختصاص منابع جدید به بدنه ورزش در سال آینده شاهد تحول اساسی در رشته های ورزشی، توسعه فعالیتها و گشایش فصل جدیدی در این عرصه خواهیم بود.