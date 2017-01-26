۹ داعشی در مناطق آزاد شده شرق موصل کشته شدند

به گزارش پایگاه خبری رأی الیوم، کمال سعدی الخاتونی از فرماندهان نیروهای مبارزه با تروریسم عراق گفت: تروریست های داعش با سوء استفاده از شرایط بد جوی به مناطق آزاد شده البعث و الضباط در شرق موصل حمله کردند.

وی افزود: شمار تروریست ها ۱۳ نفر بود که ۹ نفر از آنها کشته شدند، یک نفر دستگیر شد و ۳ نفر دیگر فرار کردند.

همچنین در بمباران جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش در شمال عراق ۶ تروریست کشته شدند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در بغداد اعلام کرد که انفجار بمب در جنوب بغداد ۴ زخمی بر جای گذاشت.

گفتنی است نیروهای عراقی مشغول عملیات آزادسازی موصل هستند. با آزادسازی این شهر گروه تروریستی داعش بزرگترین پایگاه خود را در این منطقه از دست می دهد.

حیدر العبادی نخست وزیر، سه شنبه آزادسازی بخش شرقی موصل از اشغال تروریست های داعش را به صورت رسمی اعلام کرد.

عملیات آزادسازی موصل مهرماه گذشته با فرمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مشارکت حدود یکصد هزار نیروی عراقی، اعم از ارتش و نیروهای مردمی شیعه و سنی آغاز شد.

گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴، با حمله به عراق بخش های وسیعی از مناطق شمالی و غربی این کشور را اشغال کرد. از آن زمان تاکنون نیروهای عراقی بسیاری از مناطق اشغال شده را آزاد کرده اند.