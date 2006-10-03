براي كشتي فرنگي نبايد يك آزادكار تصميم بگيرد/ عملكرد فرنگي كاران ايران يك موفقيت بزرگ بود

حسين ملاقاسمي قهرمان سابق كشتي جهان و سرمربي كنوني تيم ملي كشتي فرنگي زنان هلند در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار مهر نتايج تيم ملي كشتي فرنگي را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: گرفتن مدال طلا در مسابقات قهرماني جهان كار با ارزش و بسيار دشواري است و به تلاش و برنامه ريزي خاصي نياز دارد.

ملاقاسمي ادامه داد: رشد كشتي فرنگي ايران در دو ، سه سال غيرقابل انكار است و محمد بنا دراين راه تاثير به سزايي داشت. او با اعتماد به كشتي گيران جوان و شناسايي استعدادها و با تكيه بر ارتباط خوب و صميمانه اي كه با كشتي گيران دارد، توانسته به چنين موفقيت هايي برسد.

سرمربي سابق كشتي فرنگي ايران در كنار تمجيد از عملكرد كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي به انتقاد از برگزار نشدن مسابقه هاي انتخابي تيم ملي اين رشته پرداخت و گفت: در صحبت هايي كه با خود بنا داشتم ، لزوم برگزاركردن مسابقه انتخابي را با دليل و منطق تشريح كردم و بنا هم قبول كرد كه مسابقه انتخابي بهترين روش است ، قبول كردن چنين مسئله اي نشان مي دهد بنا انتقاد پذير است و موفقيت هايش نيز به همين دليل است.

سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي زنان هلند، حميد سوريان را چهره استثنايي كشتي فرنگي ايران در مسابقات جهاني چين ناميد و ادامه داد: سوريان مستحق قهرماني بود، او بدون نقص كشتي گرفت و شجاعانه جنگيد و با اقتدار قهرمان شد. البته ساير اعضاي تيم نيز در حد توان تلاش كردند. بخصوص سامان طهماسبي و مسعود هاشم زاده . داود عابدين زاده هم مستحق قهرماني بود اما يك لظحه اشتباه اين كشتي گير شايسته را از مدال طلا دور كرد.

سرمربي سابق تيم ملي كشتي فرنگي ايران با انتقاد از حضور يك پيشكسوت كشتي آزاد در راس تيم ملي كشتي فرنگي گفت: به نظر من آقاي منصورمهديزاده كه از قهرمانان و مفاخر بزرگ كشتي آزاد ايران هستند شايد اطلاعات چنداني در مورد مسايل فني و ريزه كاري هاي كشتي فرنگي نداشته باشند و بهتر است تصميم در مورد كشتي فرنگي را به استخوان خرد كرده هاي اين رشته بسپارند.

ملاقاسمي ادامه داد: آقاي مهديزاده در پاسخ به مسايلي كه من درباره كشتي فرنگي مطرح كردم و در برخوردي كه با ايشان در يكي از خيابان هاي گوانگ جو (محل برگزاري مسابقات كشتي قهرماني سال 2006 جهان) داشتم گفتند قصد دارند كشتي را نجات بدهند و به دست جوان تر ها بسپازند! من از چنين اظهارنظري متعجم هستم مگر كشتي ايران مرده يا غرق شده كه بخواهند نجاتش دهند! در هر حال اين مسايل باعث تحت الشعاع قرار گرفتن حضور يك پيشكسوت كشتي آزاد در راس كميته فني كشتي فرنگي نمي شود.