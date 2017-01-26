به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، این دومین پروژه شهرک سازی رژیم صهیونیستی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.

رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته نیز با ساخت ۵۶۶ واحد مسکونی در شماری از شهرک های این رژیم در بیت المقدس موافقت کرد.

همچنین دولت رژیم صهیونیستی هفته گذشته نیز با ساخت ۲۵۰۰ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی مواففت کرد.

سازمان های حقوقی فلسطینی و اسرائیلی اعلام کرده اند که مسئولان رژیم صهیونیستی در صدور مجوزهای ساخت و ساز در بیت المقدس زیاده روی خواهند کرد.

رژیم صهیونیستی در حالی به تخریب منازل فلسطینیان و شهرک سازی ادامه می دهد که شورای امنیت سازمان ملل سوم دی ماه قطعنامه توقف فوری فعالیت های شهرک سازی رژیم اسرائیل را در اراضی اشغالی فلسطینیان، تصویب کرد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر با تخریب فوری منزل ده ها فلسطینی در منطقه المثلث در شمال و جنوب فلسطین اشغالی و شهر قدس موافقت کرده است.

سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان، شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و بیت المقدس را غیرقانونی می دانند؛ چرا که این رژیم در جنگ سال ۱۹۶۷ این سرزمین ها را اشغال کرد.

بر مبنای کنوانسیون ژنو هرگونه ساخت و ساز از سوی رژیم اشغالگر در سرزمین های اشغالی ممنوع است.

از سوی دیگر وزارت امور داخلی فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که مسئولان مصر گذرگاه رفح را به از روز شنبه به مدت سه روز از هر دو جهت باز می کنند.