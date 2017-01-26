وقتی حسن زیکو با بازوبند کاپیتانی برای همیشه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم تراکتورسازی و ماشین سازی فردا در هفته نوزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور به مصاف هم می روند که این بازی می تواند تداعی کننده خاطرات زیادی برای فوتبالدوستان تبریز بخصوص برای قدیمی تر ها باشد.

عکس فوق مربوط به یکی از خاطره انگیزترین بازی های دو تیم ماشین سازی و تراکتورسازی است. این بازی در پائیز سال ۱۳۷۴ در ورزشگاه مملو از تماشاگر باغشمال تبریز برگزار شد که در آن بازی سکوهای ورزشگاه تقریبا به شکل مساوی بین سبزها و قرمزها تقسیم شده بود.

این دیدار که در اصل یک بازی دوستانه و خیرخواهانه بود، حواشی مختلفی به همراه داشت. از جمله خداحافظی زنده یاد حسن صادقیان پدر پیام صادقیان از فوتبال که برای آخرین بار پیراهن هر دو تیم تراکتورسازی و ماشین سازی را در همان بازی به تن کرد و کاپیتان هر دو تیم شد و البته آن بازی آخرین دیدار هواداران فوتبال و ورزشگاه پیر باغشمال با "حسن زیکو" بود که روی دوش همبازیان خود کفش هایش را آویخت و بعد از خداحافظی از فوتبال مدت زیادی نگذشت که حسن صادقیان از زندگی نیز خداحافظی کرد.

بازی دوستانه معروف تراکتور و ماشین در پائیز سال ۱۳۷۴ که چندان هم دوستانه از آب درنیامد، در حالی بین دو تیم برگزار شد که محمد پیروزرام داور وسط و رحیم رحیمی مقدم یکی از کمک داوران بازی بودند. مرحوم ناصر حجازی و واسیلی گوجا به ترتیب هدایت ماشینچی ها و تراکتوری ها را به عهده داشتند.

در عکس فوق حسن صادقیان به عنوان کاپیتان تراکتورسازی و علی اصغر حمیدزاده به عنوان کاپیتان ماشین سازی در حضور تیم داوری در حال انجام قرعه کشی و مراسم آغازین بازی هستند.