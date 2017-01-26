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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۲۲:۱۵

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال

برتری قاطع و پرگل دبیری تبریز در روز غافلگیری مس سونگون

برتری قاطع و پرگل دبیری تبریز در روز غافلگیری مس سونگون

تبریز - هفته بیستم لیگ برتر فوتسال عصر امروز برگزار شد و دبیری تبریز در روز غافلگیری مس سونگون به برتری قاطع و پرگل دست پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مس سونگون و یاسین پیشرو قم عصر امروز پنج شنبه در تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری تیم میهمان به پایان رسید.

یاسین پیشرو قم در تبریز دست به کار بزرگی زد و تیم مس سونگون رو با نتیجه سه بر یک از پیش رو برداشت.

شاگردان محمدرضا حیدریان در این بازی زیبا ابتدا با دو گل از حریف رده دومی خود پیش افتادند ولی در ادامه مس یکی از گل های خورده را جبران کرد.

در دقایق پایانی گل سوم یاسین پیشرو نیز به ثمر رسید تا مس در بدترین زمان و در حالی که خود، منتظر لغزش گیتی پسند بود، شکست را تجربه کند.

هم اکنون فاصله تیم های اول و دوم جدول یعنی گیتی پسند و مس سونگون به هشت امتیاز افزایش پیدا کرد.

سعید قاسمی، امین مجیدی‌ پور و ابراهیم مسعودی برای یاسین پیشرو قم و تک گل مس سونگون را توحید لطفی به ثمر رساند.

دبیری تبریز نیز در شیراز دست به کار بزرگی زد و ارزن شیراز را با نتیجه چهار بر صفر شکست داد. احمدی(۲گل)، عسکری و اصغری ‌مقدم گل های تیم دبیری تبریز را به ثمر رساندند.

کد مطلب 3888436

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