بي توجهي بولتن خبري فدراسيون جهاني به كشتي ايران

به گزارش خبرنگار مهر درحاشيه كنگره سالانه فيلا كه همزمان با رقابت هاي جهاني 2006 درگوانك جو چين برگزار شد بولتن سال 2005 كشتي جهان نيز به دست خبرنگاران ايراني رسيد. بولتن سالانه كشتي جهان توسط فدراسيون جهاني اين رشته هر سال منتشر مي شود اما دركمال تعجب بولتن 36 صفحه اي فيلا كه به وقايع ونتايج كشتي جهان در سال 2005 اختصاص دارد كشتي پر افتخار ايران مورد بي توجهي قرارگرفته است.

ايران به عنوان خواستگاه كشتي جهان با تمام افتخار وسابقه درخشانش با بي مهري دست اندراكاران فدراسيون جهاني كشتي مواجه شده و حتي يك عكس، مقاله و ... در مورد كشتي ايران در بولتن سال 2005 جهان به چشم نمي آيد.

درخشش جوانان فرنگي كار ايران درمسابقات جهاني لتوني، قهرماني كشتي آزاد در آسيا و حتي ستاره شدن حميد سوريان با قهرماني درمسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان در بواپست هم نتوانسته نيم نگاه فيلا را به كشتي ايران معطوف كند.

ظاهرا درآمد زايي به دغدغه بزرگي براي فيلا مبدل شده و به همين دليل حجم قابل توجهي از بولتنT به اسپانسرها اختصاص داده شده است وتصاوير و مصاحبه ها نيز بين كشتي روس وچين (به عنوان ميزبان مسابقات جهاني) اختصاص پيدا كرده بود.