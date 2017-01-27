به گزارش خبرگزاری مهر، «الحاج آمادو گوئیه» سی در نهمین نشست جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر منطقه منا در اردن، با اشاره به فعالیت ارزشمند داوطلبان در منطقه، تصریح کرد: افرادی که برای نجات دیگران جان خود را از دست می‌دهند، قابل ستایش هستند.

وی در خصوص جوانان عضو جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر منطقه منا نیز گفت: باید به جوانان بیشتر اطمینان کرد و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت بیشتری داد.

منا منطقه مهربانی

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر با اشاره به چالش‌های درگیری، سوانح، مشکلات مهاجرین، افراد بی‌خانمان و پناهندگان در خاورمیانه و شمال آفریقا تصریح کرد: این منطقه صرفا منطقه چالش و مشکلات فراوان نیست؛ بلکه منطقه سخاوت، میهمان‌نوازی و مهربانی نیز است.

وی افزود: امیدواریم با مهربانی و همیاری که بین جمعیت‌های ملی وجود دارد و افزایش همکاری‌ها بتوانیم با کمک یکدیگر بر مشکلات غلبه کنیم.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر همچنین با تاکید بر نقش رهبران جمعیت های ملی منطقه گفت: رهبران باید طوری عمل کنند که نسل آینده بگوید وقتی بزرگ شدم می‌خواهم مثل شما شوم.