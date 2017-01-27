به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور «یادواره شهدای آتش نشان» با حضور تیمهای مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری اهواز، ذوب آهن اصفهان، نیروی زمینی ارتش، رعد پدافند و نیروی هوایی همدان پیگیری شد.

بر این اساس در رده بندی هفته چهارم لیگ برتر، پس از تیم مناطق نفت خیز جنوب به عنوان صدرنشین، تیم شرکت ملی حفاری اهواز با اختلاف یک امتیاز و ۵۷۶ امتیاز دوم شد. رعد پدافند با ۵۶۸ امتیاز و نیروی زمینی ارتش با ۵۵۶ امتیاز، به ترتیب دوم و سوم هستند. تیم ذوب آهن اصفهان نیز با ۵۰۸ امتیاز در رده پنجم ایستاد و عقاب نیروی هوایی همدان با ۴۴۱ امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفت.

این در حالیست که با گذشت چهارهفته از لیگ برتر، تیم ذوب آهن اصفهان در مجموع چهار هفته با ۲۲۸۸ امتیاز صدرنشین باقی ماند. تیم شرکت ملی حفاری اهواز با ۲۲۷۲ امتیاز در جایگاه دوم و تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان با ۲۲۷۱ امتیاز نیز به رتبه سوم دست یافت.