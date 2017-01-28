۴۴۲ نفر در سوانح رانندگی همدان جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی همدان، علیاحسان صالح افزود: ۳۱۶ نفر از جانباختگان سوانح رانندگی همدان طی ۹ ماه نخست امسال مرد و ۱۲۶نفر نیز زن بودهاند.
وی اضافه کرد: ۲۹۳ نفر در جادههای برونشهری، ۶۷ نفر در جاده های درونشهری، ۲۰نفر در معابر خاکی و روستایی و ۶۲نفر در سایر محدودهها جان باختند.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان از افزایش ۶ درصدی شمار متوفیان سوانح رانندگی در مدت یاد شده امسال خبر داد و گفت: در مدت مشابه سال گذشته نیز ۴۲۸ شهروند شامل ۱۱۵زن و ۳۱۳مرد در سوانح رانندگی فوت کردند.
وی بیان کرد: تحلیل دادههای آماری گویای کاهش ۶ درصدی متوفیان سوانح برونشهری، کاهش ۳ درصدی تلفات درونشهری و افزایش ۸۱ درصدی متوفیان سوانح رانندگی در مسیرهای فرعی شامل خاکی و روستایی است.
صالح اظهار کرد: ۶ هزار و ۲۶۱ نفر در سوانح رانندگی همدان مجروح شدند که از نظر جنسیت ۴ هزار و ۴۰۲نفر از آنها مرد و یک هزار و ۸۵۹ نفر زن هستند.
نظر شما