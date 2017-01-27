به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا اعلام کرد: از ساعت۷:۳۰ صبح جمعه هشتم بهمن ۹۵، به دلیل احتمال ریزش بهمن در جاده کرج - چالوس این محور مسدود شده است.

در برخی از محورهای استان های آذربایجان غربی، البرز، ایلام، زنجان، قزوین، تهران، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، قم،سمنان،خراسان رضوی، کردستان و کرمانشاه بارش برف و باران و در برخی از استان محورهای گیلان بارش باران را شاهد هستیم. همچنین محورهای تفرش - سلفچگان در استان قم، محور شهمیرزاد - فولادمحله، سمنان - فیروزکوه، سمنان - دامغان، شاهرود - آزادشهر و ارتفاعات محورهای هراز - فیروزکوه نیز برفی هستند.

بر اساس این گزارش، با توجه به بارش شدید برف و کولاک، سه محور کرج - چالوس، کرمانشاه - اسلام آباد و روانسر - پاوه مسدود هستند.

تردد در محورهای گردنه قلاجه در استان لرستان، زنجان - طارم و دندی به تکاب در استان زنجان و همینطور محورهای برف‌گیر استان لرستان، ایلام ،کرمانشاه و زنجان با توجه به شدت بارش برف، تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است. اغلب محورهای استان تهران، البرز، سمنان - گرمسار و شرق مازندران نیز بارانی هستند.

مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا به رانندگان توصیه کرده است که با توجه به شدت بارش‌ها در روز جاری، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تا جایی که ممکن است سفر خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.