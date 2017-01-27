به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی صبح جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: علاوه بر این سه ساختمان اداری شرکت گاز در این ایام فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: گازرسانی به ۱۲ واحد صنعتی و خط تغذیه واحد صنعتی آرتاویل تایر نیز در دهه فجر تحویل می‌شود در عین حال که گازرسانی به سه واحد صنعتی متقاضی نیز در دست اقدام است.

مدیرعامل شرکت گاز ارستان با اشاره به اجرای ۸۴ پروژه در سطح استان و در ۲۶۷ روستا ادامه داد: علاوه بر این اجرای ۸۰۰ کیلومتر شبکه و ۱۰ هزار علمک نیز در دستور کار است.

خدایی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت یازدهم برخورداری خانوار روستایی از گاز ۵۶ درصد بود، اضافه کرد: در حال حاضر برخورداری به ۸۲ درصد افزایش یافته و با اتمام پروژه‌های در دست اجرا به ۹۱ درصد خواهد رسید.

وی تأکید کرد: تمامی ۲۶ شهر استان برخوردار از نعمت گاز است و تا بهمن‌ماه ۹۵ نیز تعداد روستاهای برخوردار از گاز ۸۷۰ مورد محاسبه شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان در سه سال گذشته تعداد روستاهای برخوردار از گاز ۱۱۸ درصد رشد یافته است.

وی به برون‌سپاری گازرسانی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: بخش قابل‌توجهی از گازرسانی به روستاها مطابق برنامه‌ها محقق شده است.