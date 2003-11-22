نگاهي به ادغام سازمانهاي ايرانگردي وميراث فرهنگي

لايحه ادغام سازمان ميراث فرهنگي وايرانگردي پس از ماهها فراز ونشيب به تصويب مجلس رسيد ودر حال حاضر نيزدر انتظار نظر نهايي شوراي نگهبان است ودر اين ميان مسوولين سازمان ايرانگردي مخالف وميراث فرهنگي موافق اين لايحه اعلام نظر مي كنند از اين رو اين اين سوال مطرح است كه با توجه به سود آوري صنعت توريسم آيا اين ادغام سبب ارتقا وپيشرفت اين صنعت مي شود يا خير ؟

به گفته يكي از كارشناسان ، باتوجه به اينكه فلسفه ميراث فرهنگي حفظ و آماده سازي اماكن تاريخي براي بازديد گردشگران است ، بايد ميراث به عنوان بخشي از صنعت گردشگري درخدمت سازمان ايرانگردي وجهانگردي قرارمي گرفت نه اينكه برعكس شود ، بنابراين ادغام سازمانهاي ايرانگردي وميراث فرهنگي بدون مطالعه وكار كارشناسي دقيق صورت گرفته است.

عده اي از كارشناسان ايرانگردي نيز معتقدند كه درشرايط حاضرادغام اين سازمانها يكسري موانع برسر راه صنعت گردشگري وتوريسم ايجاد مي كند چرا كه شرايط وارگانيسم وجودي ميراث فرهنگي با ايرانگردي كاملا متفاوت ومتناقض است واگر اين روند به اين شكل اجرا شود سازماني با يك حركت كند وآرام ايجاد مي شود كه نه تنها نمي تواند مشكلات اين صنعت را حل كند ، بلكه هر روز بر معضلات آن نيز افزوده خواهد شد.

بنا به گفته آنان با توجه به اينكه مركز پژوهشهاي مجلس بعد ازكار كارشناسي ، آنرا رد كرد مشخص نيست نمايندگان مجلس بر چه اساسي، آنرا تصويب كردند و يا براي ارتقاء وپيشرفت صنعت توريسم وگردشگري با همين تركيب سازمان فعلي بايد بودجه آنرا افزايش مي دانند نه اينكه آن را با سازمان ديگري كه از نظرفعاليت هيچ ربطي به سازمان ايرانگردي ندارد، ادغام كنند.

برخي از كارشناسان ميراث فرهنگي نيز براين عقيده اند كه بي توجهي به ميراث فرهنگي ركود در گردشگري را بدنبال خواهد داشت بنابراين در صورت همكاري و مشاركت صحيح ، فعاليت مشترك اين دو سازمان تبعات مثبت بسياري را در پي خواهد داشت وهمچنين اگراين سازمانها هدف واحدي را دنبال وبا مديريت واحد اداره شوند فعاليت آنها بسيار قويتر و سازنده تر از قبل ، خواهد بود.

با توجه به وضعيت فرهنگي خاص ايران وهمچنين با در نظر گرفتن علاقه شديد مردم دنيا، به ميراث فرهنگي و تاريخي ، بسيار ضروري است كه در كشور اقدامات عملي و كارآمدي در زمينه معرفي هر چه بيشتر و بهتر ميراث ايراني و جلب و جذب گردشگر صورت گيرد . علي رغم تمام تلاشهايي كه دو سازمان در گذشته داشتند اما هيچ يك نمي توانستند به تنهايي ، آنگونه كه شايسته است عمل كنند . بي هيچ ترديد ، فعاليت مشترك و يكسان سازمان ميراث فرهنگي و ايرانگردي - جهانگردي ، در جهت اهدافي مشخص و واحد ، مي تواند بسيار مفيد ومؤثر واقع شود .

طرح ادغام ، حذف موازي كاريها

مدير ميراث فرهنگي استان ايلام نيز درباره پيامدهاي اين ادغام مي گويد: با توجه به اينكه سازمان ميراث فرهنگي وايرانگردي در زمينه توريسم تاريخي اشتراكات زيادي دارند قطعا اين ادغام سبب حذف يكسري موازي كاريها وبالا رفتن كيفيت در كارها مي شود ونتايج آن نيز به سود دولت ومردم خواهد بود البته اين شرايط در صورتي فراهم مي شود كه با كار كارشناسي توام باشد.

مصطفي بيگي در ادامه مي افزايد: گرچه گردشگري از جمله منابع درآمد زا واشتغالزا محسوب مي شود اما با توجه به اهميت ميراث فرهنگي به عنوان هويت ملي مردم ، درسازمان جديد نبايد اين ديدگاه حاكم باشد به نحوي كه باعث تخريب آثار تاريخي وفرهنگي كشور شود وبه آنها لطمه وارد كند.

وي تاكيد مي كند: مهمترين نكته اي كه در اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مشاهده مي شود، تاكيد برمحوريت ميراث فرهنگي ويا منطبق با آن است وهمچنين به منظور توسعه صنعت گردشگري شركتي تاسيس خواهد شد تا با دستي باز وبطور مستقل زير نظر سازمان فعاليت كند .

مدير ميراث فرهنگي ايلام با اشاره به اينكه ايران از لحاظ دارا بودن جاذبه هاي تاريخي وميراث فرهنگي جزء 10 كشور برتر دنيا است خاطر نشان مي كند: متأسفانه تاكنون ، به دليل عدم ايجاد زيرساختهاي مناسب ، امكان استفاده مناسب و مطلوب از امكانات و جاذبه هاي كشور فراهم نشده و گردشگري در ايران ، بسيار مهجور مانده به همين دليل در زمينه جذب توريست نيز موفق نبوده ايم.

بيگي تصريح مي كند: با توجه به بحران جمعيتي يكي از الويتهاي دولت در برنامه چهارم توسعه پرداختن وسرمايه گذاري درزمينه اشتغال است واين كاررا دولت نمي تواند به تنهايي انجام دهد وبايد به سمتي پيش رود كه كم هزينه باشد بنابراين فراهم كردن زمينه هايي براي توسعه جهانگردي مي تواند در بهبود وضعيت كشوراثر گذار باشد وهمچنين در صورتيكه به نيازهاي اوليه جذب توريست به كشوراهميت داده شود، شايد بتوانيم عقب ماندگي چندين ساله خود را در زمينه جذب ودر آمدزايي اين صنعت جبران كنيم.

وي با اشاره به اثرات مثبت ومنفي ادغام مي افزايد: ضروري است با ارائه سازو كارهاي مناسب وهمچنين كار كارشناسي بيشتر، زمينه هاي لازم براي عملكردي هماهنگ فراهم شود ، چرا كه در غير اين صورت ، برخي تفاوت هاي موجود مي تواند مشكل آفرين و حتي در برخي موارد مخرب باشد .

جهانگردي بايد بطور مستقل ارتقاء يابد

رييس سازمان ايرانگردي وجهانگردي نيز درباره ادغام اين سازمان با سازمان ميراث فرهنگي مي گويد: ازنظرفعاليت ، عملكرد اين سازمانها باهم متفاوت است، گردشگري يك جريان فرا بخشي است وميراث فرهنگي نيز يك سازمان درون بخشي است بنابراين اين دوسازمان خيلي همجنس نيستند وهر يك بايد مستقل از يكديگر عمل كنند ولي درنهايت نظر مجلس براي ما ارزشمند وقابل قبول است .

دكترمحمد طه عبد خدايي درادامه مي افزايد : جهانگردي بايد به تنهايي ارتقاء پيدا كند وبه سازمان ديگري متصل نشود، وقتي ما مي خواهيم از اين صنعت درآمد اقتصادي داشته باشيم وآن را فرا بخشي ببينيم لذا بايد استقلال آن را نيز درنظر بگيريم وتنها هدف ما اين است كه بستر وشرايطي فراهم كنيم تا آنها با هم تداخل پيدا نكنند ومزاحم يكديگر نشوند.

وي تاكيد مي كند : براي ارتقاء وپيشرفت صنعت توريسم ، يك سازمان به تنهايي نمي تواند كاري از پيش ببرد وبراي موفق شدن دراين بخش نياز به همكاري ، مطالعات وتحقيقات سازمانهايي مانند راه وترابري و بهداشت و.. وجود دارد.

وي درادامه خاطر نشان مي كند : درهيچ جاي دنيا اين طور نيست كه ميراث فرهنگي را بخش خصوصي اداره كند وگردشگر چه به كشور بيايد وچه نيايد بايد ميراث وتمدن وفرهنگ كشور حفظ شود بنابراين ما نمي توانيم گذشته وميراث خود را به بخش خصوصي واگذار كنيم واز سوي ديگرنيزجهانگردي وگردشگري را نمي توان توسط بخش دولتي نگه داشت وهر زماني كه بخش دولتي وارد كار شده براي صنعت توريسم مشكل ايجاد كرده است ، بنابراين بايد اين دو را از يكديگر جدا كرد.

اصلاح ساختار تشكيلاتي دو سازمان مفيد تر ازطرح ادغام

رييس كميته گردشگري وميراث فرهنگي مجلس نيز دراين باره مي گويد : هريك از سازمانهاي ايرانگردي و ميراث فرهنگي از نظر عملكرد وفعاليت متفاوت ازيكديگرهستند وهيچ سنخيتي با يكديگر ندارند دراين شرايط نبايد ادغام صورت مي گرفت بلكه بايد ساختار تشكيلاتي آنها اصلاح مي شد.

مهدوي اقدم درادامه مي افزايد : درشرايطي كه ادغام صورت گرفته ، با توجه به افزايش بودجه ومعافيتهاي مالياتي كه براي سازمان جديد درنظر گرفته شده وهمچنين تقويت زير ساختهاي گردشگري بايد شرايطي براي حفظ ميراث فرهنگي وجذب توريست دركشورفراهم كنيم .

ادغام نتيجه مثبتي در برندارد

يكي از كارشناسان سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورمي گويد: ادغام سازمانهاي ايرانگردي وميراث فرهنگي با انگيزه ارتقا ء صورت گرفته اما نقاط ضعف وقوتي نيز دارد ، عدم وجود اشتراكات درحوزه هاي كاري وجدا بودن فعاليت اين سازمانها از جمله نقاط ضعف اين ادغام است .

سعيد اميريان در ادامه مي افزايد: زماني كه اين سازمانها با يكديگر ادغام شوند ، سازمان جديد تنها به جاذبه هاي فرهنگي وتاريخي توجه مي كند بنابراين مشخص نيست چه كسي متولي جاذبه هاي طبيعي گردشگري مانند ورزشي ، تجاري ، درماني ، سواحل در ياي خزر، آب گرم معدني و.. خواهد بود واين خلاء همچنان باقي است .

وي خاطر نشان مي كند: به نظر مي رسيد سازماني جدا بايد ايجاد شود تا براي كل جاذبه هاي كشور برنامه ريزي كند ونيازبه هماهنگي بين سازمانهاي ايرانگردي وميراث فرهنگي احساس مي شد ، كه در نهايت منجر به اين ادغام شد ولي علي رغم اين هابه نظر من اين ادغام نتيجه مثبتي در برنخواهد داشت .

اين كارشناس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور اظهار مي دارد: بهتر است پس از مدتي طولاني وزماني كه آنها در تصميم گيريها ي كلي وبلند مدت خود دچار مشكل هستند ، تكليف اين دو سازمان روشن ومشخص شود .

وي تصريح مي كند : هزينه هايي گزافي كه در حال حاضر مي پردازيم بدليل بلا تكليف بودن اين دو دستگاه است شايد با اين ادغام تبديل به منفعت شود.

سازمان جديد بايد پويا ، كارآفرين ودر آمد زا باشد

معاون تحقيقات ، آموزش وبرنامه ريزي سازمان ايرانگردي وجهانگردي نيز در باره ادغام مي گويد: مركز پژوهشهاي مجلس وتعدادي از نمايندگان وهمچنين دست اندر كاران ومديران سازمان نسبت به اين طرح اشكالاتي گرفته واعلام كرده اند كه اين طرح نياز به كار كارشناسي بيشتر دارد اما سرانجام لايحه ادغام به تصويب رسيد .

محمود محمدي درادامه مي افزايد: در كشورهاي درحال توسعه مانند ايران بايد براي ايجاد در آمد واشتغال بيشتر به بخش خدمات توجه شود وآنچه امروزه مهم است اين است كه به منظور كاستن اتكا به نفت بايد منابع در آمدي جايگزين را ايجاد كرد كه در اين ميان بخش خدمات صنعت گردشگري مي توانند موثر باشد.

وي خاطر نشان مي كند: ارتقاي جايگاه سازماني با طرح ادغام ، چنانچه در جهت كار آفريني وجذب سرمايه ودر آمد باشد وبا بخشهاي خصوصي ، داخلي وخارجي بطور گسترده وارد تعامل شود وهمچنين توجه كافي به جنبه هاي علمي وكارشناسي صورت گيرد تا بتواند نياز اشتغال جوانان را برطرف كند، طرح خوبي است.