جلسه علني غير رسمي مجلس با حضور وزير كشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مصطفي پور محمدي قرار است در خصوص عملكرد دولت و اقدامات انجام شده براساس مصوبه مجلس در تبصره 13 بودجه سال 85 كل كشور به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.

گفتني است، براساس تبصره 13 لايحه بودجه دولت متعهد شده است به منظور كاهش مصرف بنزين در كشور اقداماتي نظير تقويت ناوگان حمل و نقل ريلي و درون شهري، جايگزين كردن خودرو هاي فرسوده و گاز سوز كردن خودروها را انجام دهد.

اين در حالي است كه بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند وزارت كشور و دولت تا كنون در جهت تعهدات خود گام چنداني برنداشته اند.

پيش از اين حاجي بابايي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي به "مهر" گفته بود كه مصطفي پور محمدي وزير كشور سه شنبه براي ارائه پاره اي توضيحات و گزارش درخصوص عمكرد دولت در زمينه تبصره 13 مبني بر سياستگذاري در رابطه با حمل و نقل ريلي شهري و كاهش مصرف بنزين در جلسه غير علني مجلس حضور خواهد يافت كه با تصميم امروز هيات رئيسه اين جلسه به شكل علني غير رسمي اكنون در حال برگزاري است.