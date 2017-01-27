خبرگزاری ایسنا نوشت: مقایسه مسی و مارادونا اما هنوز در جای خود قابل بحث است. مشخص است وقتی دو بازیکن بزرگ با یک سبک بازی از یک کشور حضور دارند، مقایسه های صورت خواهد گرفت. خیلی ها معتقد هستند لیونل مسی به این خاطر که هیچ قهرمانی در تیم ملی بزرگسالان آرژانتین نداشته است نمی تواند با مارادونا مقایسه شود که تیمش را قهرمان جام جهانی کرده است.

دیگو مارادونا که سفیر باشگاه ناپولی است درباره مسی گفت:‌ من به هیچ وجه این را قبول ندارم که مسی به این خاطر که قهرمانی در جام جهانی کسب نکرده است، پدیده نیست. هر کس چنین چیزی را به زبان بیاورد را تحمل نمی کنم. من باید بگویم که ۵۶ سال تاکنون از خدا عمر گرفتم و بازیکنی به خوبی او ندیدم. خیلی خوب است که مسی آرژانتینی است و خداروشکر که من ، مسی و پاپ آرژانتینی هستیم. من قهرمانی در جام جهانی را کسب کردم چرا که بازیکنان های بزرگی در تیم ملی بود و در کنار آنها توانستم افتخارات زیادی کسب کنم و قهرمانی تجربه کنم. اینکه مسی نمی تواند قهرمان شود به خاطر این نیست که او توانایی زیادی ندارد بلکه فوتبال ورزش گروهی است.

مارادونا در پایان سخنان خود گفت: تیم ملی فوتبال آرژانتین روزهای سختی پیش رو خواهد داشت. بازی‌های انتخابی را پیش رو داریم و باید بسیار هوشیار باشیم.

لیونل مسی بعد از آنکه نتوانست قهرمان کوپا آمه ریکا شود، تصمیم گرفت از بازی‌های ملی خداحافظی کند. با وجود آنکه مسی از بازی‌های ملی خداحافظی کرده بود اما در نهایت تصمیم گرفت به آلبی سلسته برگردد. تصمیمی که واکنش های زیادی را به دنبال داشت.