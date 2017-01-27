ورود سامانه بارشی به استان بوشهر/ امروز و فردا بارانی است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده وزش شدید باد جنوبی طی امروز است که در پی آن وقوع گرد و خاک و کاهش دید دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: با توجه به ورود سامانی بارشی به جنوب غرب کشور و ورود تدریجی آن به استان برای مناطق شمالی و مرکزی و با شدت کمتر نواحی جنوبی استان، امروز و فردا به تناوب طی ساعاتی با افزایش ابر، بارش پراکنده باران، در برخی نقاط گاهی رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک و طی ساعاتی تمام ابری در برخی نقاط همراه با بارش باران و گاهی رگبار باران و رعد و برق خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت باد جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۲۲ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعدازظهر و امشب بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت و از فردا ۱۲ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: ارتفاع موج دریا نیز در سواحل شمالی و مرکزی استان ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر گاهی تا بیش از سه متر و در سواحل جنوبی استان ۹۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر و فردا در همه قسمت‌ها ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر است.

وی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت سه و ۲۹ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۹ و ۴۶ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۳ و ۵۹ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۰ و ۲۸ دقیقه خواهد بود.