به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر محسن زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان نظرآباد اظهار کرد: نظام سلطه برای مسلط شدن به کشورهای مختلف و بهره بردن از منابع آن‌ها برای دستیابی به منافع استکباری خود از شیوه‌های خاصی استفاده می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه نظام سلطه در برخی کشورها از طریق حمله نظامی به دنبال سلطه گری است، گفت: اسراییل در سال‌های اخیر مدعی بوده که عراق را باید به‌وسیله حمله نظامی به دست آورد.

محسن زاده بابیان اینکه استکبار جهانی در ایران به دنبال جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است، گفت: دشمنان کانون گرم خانواده ایرانی را نشانه گرفته‌اند.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد گفت: دشمنان برای رسیدن به اهداف خود در کشورهای جهان ازجمله چین شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» را سر می‌دادند در حالی چین یکی از قدرت‌های اقتصادی به شمار می‌رود که با مشکل جمعیتی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه در کشور چین برای مهار جمعیت سیاست تک‌فرزندی اعمال شد، گفت: چینی‌ها علاقه‌مند داشتن فرزندان پسر هستند به همین منظور جنین دختر را از طریق فنّاوری سقط می‌کردند همین مسئله باعث شده که با مشکل جمعیتی مواجه شوند.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با تأکید بر اینکه بصیرت و دانایی رهبر معظم انقلاب اسلامی باعث شد که این مسئله در ایران محقق نشود، گفت: برخی در ایران به دنبال اعمال سیاست تک‌فرزندی بودند اما بصیرت رهبری نقشه آن‌ها را نقش بر آب شد.

به گفته محسن زاده دشمنان ایران اسلامی امروزه با ترویج ازدواج‌های سفید به دنبال گسست خانواده‌ها و افزایش آمار طلاق هستند.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان به دنبال کم‌رنگ کردن نقش پدر در خانواده ایرانی هستند، گفت: بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین، انسان با یاد خدا و دیگر در کنار همسراست که به آرامش می‌رسد.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند «ای مردم محبوب‌ترین بنا نزد من بنای خانواده است، گفت: باید مراقب تهاجم و جنگ نرم دشمنان باشیم.

محسن زاده با تأکید بر اینکه باید به اصل ۲۱ قانون اساسی توجه ویژه داشته باشیم، گفت: در حالی نخست‌وزیر انگلیس حرفش برگرفته از قانون اساسی ایران است که ما خود به آن بی‌توجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه نخست‌وزیر انگلیس گفته است؛ هرکسی هر برنامه‌ای که دارد باید مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحکیم خانواده باشد، گفت: ما باید در راستای قرآن و قانون اساسی عمل کرده و تقویت خانواده را محور برنامه‌های خود قرار دهیم.

امام‌جمعه شهرستان نظرآباد تأکید کرد: همه ازجمله مسئولان موظف به فراهم کردن شرایط ازدواج آسان در جامعه هستند.