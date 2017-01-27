سرهنگ محسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد در گردنه های برفگیر استان بویژه قلاجه و کبیر کوه استان ایلام و همچنین محور درگناو در ملکشاهی با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی تاکید کرد: نیروهای پلیس راه با توجه به گزارش بارش برف اکنون در مناطق کوهستانی و گردنه ها مستقر شده و اجازه تردد به خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ باشند، را نمی دهند.

وی افزود: رفت و آمد در سایر محورهای مواصلاتی استان روان است.

وی توصیه کرد: رانندگان با رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی از سرعت و سبقت غیر مجاز پرهیز کنند.

از اول بهمن ماه تاکنون ایلام شاهد دومین بارش برف زمستانی بوده است.