حمید قاسمی مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: شاخص AQI شاخص کیفی هوا آلودگی هوای تبریز در میانگین ۲۴ ساعت گذشته بر اساس پارامتر ذرات کمتر از ۱۰ میکرون امروز برابر ۱۱۹ بود.

وی ادامه داد: وضعیت هوا ناسالم برای گروه های حساس است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: شاخص آلودگی از ۰ تا ۵۰ نشانگر هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰هوای سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ وضعیت بحرانی است.

وی افزود: امیدواریم شهروندان با رعایت نکات زیست محیطی و استفاده نکردن از خودروهای شخصی درجهت کاهش شاخص آلودگی هوای تبریز گام بردارند.