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۱۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۲

سرپرست دانشگاه قزوين :

پارك علم و فناوري در استان قزوين راه اندازي مي شود

پارك علم و فناوري در استان قزوين راه اندازي مي شود

دكتر غفوري فرد احداث پارك علم و فناوري را ضرورتي مهم در استان قزوين دانست و گفت: براي به اجرا در آوردن اين طرح، همت و مشاركت كليه مسئولان استاني، ارگان ها و سازمان هاي موجود در استان لازم است.

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه و نشستي كه 9 مهر ماه با حضور دكتر غفوري فرد (سرپرست دانشگاه) و اعضاي هيات رئيسه دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) با استاندار، شهردار و رئيس شوراي شهر استان در دانشگاه برگزار شد، بر اهميت طرح احداث پارك علم و فناوري در استان تاكيد و تاسيس يك آزمايشگاه ملي در منطقه به عنوان يك پروژه عظيم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

همچنين دكتر غفوري فرد ضمن تشريح و تبيين شهر الكترونيكي، مشاركت استانداري را براي پيشبرد مقدمات ايجاد شهر الكترونيكي خواستار شد.

به گزارش مهر، چندي پيش طي حكمي از سوي دكتر غفوري فرد، دكتر علي فضلوي به عنوان مسئول راه اندازي پارك علم و فناوري استان قزوين منصوب شده بود.

کد مطلب 388875

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