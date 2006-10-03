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۱۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

ويژه نامه تخصصي "بانوي حجاز" در دانشگاه تربيت معلم كرج منتشر شد

ويژه نامه تخصصي ديني " بانوي حجاز" به مناسبت فرا رسيدن سالروز وفات حضرت خديجه (س) از سوي مركز فعاليت هاي قرآني دانشجويان شعبه جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، اين ويژه نامه با هدف افزايش دانش اعتقادي و ديني دانشجويان و آشنايي دانشجويان و دانشگاهيان با انديشه ها و شخصيت حضرت خديجه همسر و بانوي صادق و باوفاي پيامبر اسلام منتشر شد.

ولادت و خانواده حضرت خديجه ، اخلاق ، خصايل و شخصيت حضرت خديجه ، نحوه آشنايي وي با پيامبر ، ازدواج حضرت خديجه و پيامبر اكرم و آموزه هاي فرهنگي و اجتماعي اين ازدواج ، احترام پيغمبر خدا به خديجه و خصايل خديجه (س) از عمده ترين سرفصل هاي اين ويژه نامه تخصصي است.

پيامبر و ياد خديجه پس از فراق و وفات، فرزندان خديجه، وصيت خديجه، وفات خديجه و نقش خديجه در حمايت از رسول اكرم (ص) در پيشبرد اهداف اسلام از ديگر سرفصل ها و مطالب اين ويژه نامه است.

کد مطلب 388876

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