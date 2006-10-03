ويژه نامه تخصصي "بانوي حجاز" در دانشگاه تربيت معلم كرج منتشر شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در كرج، اين ويژه نامه با هدف افزايش دانش اعتقادي و ديني دانشجويان و آشنايي دانشجويان و دانشگاهيان با انديشه ها و شخصيت حضرت خديجه همسر و بانوي صادق و باوفاي پيامبر اسلام منتشر شد.

ولادت و خانواده حضرت خديجه ، اخلاق ، خصايل و شخصيت حضرت خديجه ، نحوه آشنايي وي با پيامبر ، ازدواج حضرت خديجه و پيامبر اكرم و آموزه هاي فرهنگي و اجتماعي اين ازدواج ، احترام پيغمبر خدا به خديجه و خصايل خديجه (س) از عمده ترين سرفصل هاي اين ويژه نامه تخصصي است.

پيامبر و ياد خديجه پس از فراق و وفات، فرزندان خديجه، وصيت خديجه، وفات خديجه و نقش خديجه در حمايت از رسول اكرم (ص) در پيشبرد اهداف اسلام از ديگر سرفصل ها و مطالب اين ويژه نامه است.