تمام اماكن محوطه تاريخي شيراز ، شناسنامه مي گيرند

عليرضا قلي نژاد ، مدير ميراث فرهنگي فارس ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : علي رغم اينكه بناهاي ارزشمند بسياري ، دربافت 360 هكتاري شيراز وجود دارد ، اما هيچ آمار دقيقي از تعداد منازل ، ويژگي هاي هنري - معماري و ... اين بافت ، در دسترس نيست .

وي ، با اشاره به ضرورت ارتقاء اطلاعات و آگاهي هاي لازم در مورد ويژگي ها و داشته هاي بافت تاريخي شيراز يادآورشد : با طرحي كه آغاز شده است، مي توان به اطلاعات مفيد و ارزشمندي دست يافت .

قلي نژاد افزود : كارشناسان ميراث فرهنگي، با مراجعه به تك تك منازل ، بافت و معماري بنا را مستند كرده و از تعداد افرادي كه در خانه زندگي مي كنند ، دوره تاريخي ساخت بنا و ... نيزاطلاعاتي را جمع آوري و مكتوب خواهند كرد .

مدير ميراث فرهنگي شيراز در ادامه ، با يادآوري اينكه در بافت تاريخي شيراز ، آثار بسيار با ارزشي چون بازار تاريخي شيراز(بازاروكيل) و خانه هاي قديمي متعدد مربوط به دوره قاجاريه و زنديه وهمچنين ارگ كريمخاني وجود دارد ، گفت : بدنبال اجراي اين طرح ، براي تمام بناهاي موجود در بافت تاريخي شيراز ، با توجه به اطلاعاتي كه ذكر شد ، شناسنامه تهيه مي شود .

قلي نژاد ، با اشاره به اينكه تهيه شناسنامه ، در دو مرحله انجام مي شود ، گفت : مرحله اول شروع شده و تا دي ماه امسال ادامه خواهد داشت و مرحله دوم نيز، از دي ماه تا فروردين ماه 1383 به طول خواهد انجاميد .

وي يادآورشد : پس از آنكه تمام پلاك هاي بافت تاريخي شيرازصاحب شناسنامه شدند ، در صورت موافقت مالكان ، خانه ها بتدريج خريداري شده ، براي حفاظت هرچه بيشتر و نگهداري مطلوب ، به علاقمندان خانه هاي تاريخي و يا مراكز و مؤسسات فرهنگي علاقمند ، فروخته خواهد شد .

مدير ميراث فرهنگي شيراز افزود : در اين ميان، بناهايي كه نياز به مرمت داشته باشند نيز، از سوي ميراث فرهنگي ، احياء مي شوند .

قلي نژاد در ادامه گفت و گو با "مهر" به وجود آثار و محوطه هاي تاريخي بسيار ارزشمند در شيراز اشاره كرد و گفت : پرونده هاي شهر پارسه ، آتشكده فيروزآباد ، قلعه دختر و كاخ سروستان ، براي ثبت در فهرست ميراث جهاني به دبيرخانه سازمان ميراث فرهنگي كشور ارائه شده است تا مراحل قانوني آن طي شود ، كه در صورت موافقت هاي همه جانبه ، اين بناها، ثبت جهاني مي شوند .

