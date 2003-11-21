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۳۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۳۴

مدير ميراث فرهنگي شيراز در گفت و گو با "مهر":

تمام اماكن محوطه تاريخي شيراز ، شناسنامه مي گيرند

تمام اماكن محوطه تاريخي شيراز ، شناسنامه مي گيرند

به منظور شناسائي و همچنين احياء بافت تاريخي شهر شيراز ، براي تمام اماكن موجود در محوطه تاريخي شيراز ، شناسنامه صادر مي شود .

 

عليرضا قلي نژاد ، مدير ميراث فرهنگي فارس ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : علي رغم اينكه  بناهاي ارزشمند بسياري ، دربافت 360 هكتاري شيراز وجود دارد ، اما هيچ آمار دقيقي از تعداد منازل ، ويژگي هاي هنري - معماري و ... اين بافت ، در دسترس نيست .
وي ، با اشاره به ضرورت ارتقاء اطلاعات و آگاهي هاي لازم در مورد ويژگي ها و داشته هاي بافت تاريخي شيراز يادآورشد : با طرحي كه آغاز شده است، مي توان به اطلاعات مفيد و ارزشمندي دست يافت .
قلي نژاد افزود : كارشناسان ميراث فرهنگي، با مراجعه به تك تك منازل ، بافت و معماري بنا را مستند كرده و از تعداد افرادي كه در خانه زندگي مي كنند ، دوره تاريخي ساخت بنا و ... نيزاطلاعاتي را جمع آوري  و مكتوب خواهند كرد .
مدير ميراث فرهنگي شيراز در ادامه ،  با يادآوري اينكه  در بافت تاريخي شيراز ، آثار بسيار با ارزشي  چون  بازار تاريخي شيراز(بازاروكيل)  و خانه هاي قديمي متعدد مربوط به دوره قاجاريه  و زنديه وهمچنين  ارگ كريمخاني  وجود دارد ، گفت : بدنبال اجراي اين طرح ، براي تمام بناهاي  موجود در بافت تاريخي شيراز ، با توجه به اطلاعاتي كه  ذكر شد ، شناسنامه  تهيه مي شود .
قلي نژاد ، با اشاره به اينكه  تهيه شناسنامه ، در دو مرحله انجام مي شود ، گفت : مرحله اول شروع شده و تا دي ماه امسال ادامه خواهد داشت  و مرحله دوم نيز، از دي ماه  تا فروردين ماه 1383 به طول خواهد انجاميد .
وي يادآورشد : پس از آنكه تمام پلاك هاي بافت تاريخي شيرازصاحب شناسنامه شدند ، در صورت موافقت مالكان ، خانه ها بتدريج خريداري شده ، براي حفاظت هرچه بيشتر و نگهداري مطلوب ، به علاقمندان خانه هاي تاريخي و يا مراكز و مؤسسات فرهنگي علاقمند ، فروخته خواهد شد .
مدير ميراث فرهنگي شيراز افزود : در اين ميان، بناهايي كه نياز به مرمت داشته باشند نيز، از سوي ميراث فرهنگي ، احياء مي شوند .
قلي نژاد در ادامه گفت و گو با "مهر" به وجود آثار و محوطه هاي تاريخي بسيار ارزشمند در شيراز اشاره كرد و گفت : پرونده هاي شهر پارسه ، آتشكده فيروزآباد ، قلعه دختر و كاخ سروستان ، براي ثبت در فهرست ميراث جهاني به دبيرخانه سازمان ميراث فرهنگي كشور ارائه شده است تا مراحل قانوني آن طي شود ،  كه در صورت موافقت هاي همه جانبه ، اين بناها، ثبت جهاني مي شوند .

کد مطلب 38888

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