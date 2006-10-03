دغدغه ناامني در استان نداريم

مرتضي سبحاني پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك با اعلام اين مطلب افزود: استان با وجود مهاجرپذير بودن و صنعتي ودانشگاهي بودن همواره از نظر امنيتي بدون مشكل بوده است و با شعور سياسي بالا ضمن حفظ اين روند در انتخابات شركت مي كنند .

مدير كل سياسي امنيتي استانداري مركزي تصريح كرد: ملت ايران در طول 27 سال كه هر سال يك انتخابات رابرگزار كردند نشان دادند همگام وهمراه نظام هستند و با حضور خود در پاي صندوق هاي راي نقشه هاي بيگانگان را عليه جمهوري اسلامي ايران خنثي كردند.

وي با اشاره به اينكه اين كميته براي برگزاري هرچه بهتر و بي طرفانه انتخابات برنامه هايي در استان اجرا مي كند، اضافه كرد: با هر گونه ترور و تخريب شخصيت در زمان تبليغات و انجام هرگونه تخلف در انتخابات در قبل و پس ازآن برخورد جدي مي شود.

سبحاني پور همه تلاش ستاد انتخابات ودست اندركاران انتخاباتي رابراي اجراي سالم انتخابات وشور انتخاباتي عنوان كردوافزود:در اين مسير از تعامل همه تشكل ها ، نهادهاي مردمي، گروهها ونخبگان با اين كميته و ستاد انتخابات استقبال مي كنيم.

وي مردم استان مركزي را مردمي با پيشينه فرهنگي وعلمي خواند وگفت:مردم استان مركزي نيز مانند ساير مردم كشور باحضور گسترده خود در انتخابات وانتخاب اصلح در دو انتخابات ، شعور بالاي سياسي خود را به نمايش خواهند گذاشت.