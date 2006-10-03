پس از طي مراحل قانوني اسامي كانديداهاي اعتماد ملي را اعلام مي كنيم

رسول منتجب نيا در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: ستاد انتخاباتي حزب اعتمادملي فعال است و ما هم براي انتخابات آتي برنامه هاي خاص خود را داريم.

وي ادامه داد: پس از ثبت نام و تاييد كانديداها، روند حمايتي خود را از ليست انتخاباتي حزب اعتمادملي آغاز خواهيم نمود و چنانچه كانديداهاي ما رد صلاحيت شوند از آنان دفاع خواهيم كرد.

قائم مقام حزب اعتماد ملي در خصوص قرار گرفتن نام هاشمي رفسنجاني، حسن روحاني و محسن موسوي تبريزي در ليست انتخاباتي اين حزب، اظهار داشت: اين موضوع هنوز به قطعيت نرسيده و در حال بررسي است.

منتجب نيا ضمن ابراز خرسندي از حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس خبرگان، تصريح كرد: قرار گرفتن نام وي در ليست انتخاباتي حزب اعتماد ملي بايد به تصويب حزب برسد كه پيش بيني مي كنم، اين امر اتفاق بيفتد.

وي همچنين در خصوص دعوت مهدي كروبي از اصلاح طلبان براي گردهم آيي مجدد در يك جلسه افطاري اظهار بي اطلاعي كرد.