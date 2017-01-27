رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سپاه لرستان برای بازگشایی راه های مواصلاتی استان در پی بارش سنگین برف اظهار داشت: در پی بارش سنگین برف در استان امکانات و تجهیزات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اختیار ستاد بحران استان قرار گرفته شد.

وی بیان داشت: در این راستا یک دستگاه گریدر و دو دستگاه کمپرسی سپاه لرستان در حال عزیمت به شهرستان دلفان هستند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان همچنین از استفاده از ظرفیت و امکانات قرارگاه خاتم الانبیا برای بازگشایی محورهای لرستان به خصوص شهرستان دلفان خبر داد.