به گزارش خبرنگار مهر، بخش های رقابتی این جشنواره، فیلم، عکس، نمایش، شعر، موسیقی، کاریکاتور، خوشنویسی، نقاشی، فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی، پوستر و تصویرسازی است.

بر اساس این گزارش، این جشنواره از نهم تا چهاردهم بهمن ماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز – تئاتر شهر تبریز برگزار می شود.

لازم به ذکر است پیرو فراخوان مسابقه عکس احیاء دریاچه ارومیه آثار راه یافته عکاسی به این جشنواره معرفی و انتخاب شدند

که در بخش تک عکس فرشید احمدپور - طاهره اسدی - پریناز امکانی - امین بیانی - سهیلا بهرام زاده - مهرداد تبریزی - علی حامد حق دوست - وحید دل سعید - سحر رحمدل - بابک شعبانی - مسعود طالبی - آسیه عباسیان - جواد عسگراوغلی - علی غنی زاده - صابر قاضی - صادق قاضی - سعید محمدزاده - سعید میلانی - مینا نوعی - سید علی هاشمی - رضا یاوران و در

بخش مجموعه عکس فرشید تیغه ساز - علی حامد حق دوست - جواد عسگراوغلی - قاسم فتحی هستند.

شایان ذکر است مراسم اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی هنری احیای دریاچه ارومیه چهاردهم بهمن ماه ساعت ۱۸ برگزار می شود.