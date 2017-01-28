مصرف قارچ عامل حفاظت در مقابل آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته محققان دانشگاه مالایا مالزی، خوردن برخی قارچ ها عامل حفاظت کننده در مقابل محرک های عصبی نظیر التهاب هستند از اینرو می توانند به افزایش روند رشد اعصاب مغز کمک کنند. هر دو این فرآیندها، در بیماری های عصبی از جمله آلزایمر و زوال عقل نقش دارند.

در این مطالعه، محققان بر «اجزای بیواکتیو» (ترکیبات فعال زیستی) و فواید شناختی و حفاظت کننده عصبی قارچ ها پرداختند.

مطالعات قبلی نشان داده اند که خواص ضدالتهابی قارچ ها می توانند به افراد مبتلا به آسم، آرتروز روماتوئید، نارسایی کلیه و آسیب ناشی از سکته مغزی کمک کند.

به گفته محققان، قارچ های خوراکی مملو از ویتامین D هستند و می توانند سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشند.

شیوع بیماری‌های عصبی مانند زوال عقل و بیماری آلزایمر در جهان رو به افزایش بوده و به ۴۲ میلیون نفر در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.