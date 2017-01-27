مهدی کیانی پس از تساوی بدون گل تیم های تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما برای پیروزی برابر ماشین سازی به میدان آمده بودیم اما متاسفانه داور شرایط بازی را به هم ریخت.

وی ادامه داد: داور بازی تجربه زیادی نداشت و فقط چهار بازی در لیگ برتر قضاوت کرده و انتظار نداشتیم که چنین داوری برای این بازی انتخاب شود.

کیانی در خصوص اخراج خود به مهر گفت: داور منتظر بود که من حرفی بزنم و اخراج کند. به جان بچه ام چیزی نگفتم و فقط نمی دانم من به عنوان کاپیتان چرا نباید با داور صحبت کنم.

وی افزود: بعضی ها نمی خواهند تراکتور نتیجه بگیرد و من برای این افراد متاسفم که ناجوانمردانه عمل می کنند. بازیکنان ما را بی جهت سه کارته کردند تا برای بازی با پرسپولیس محروم کنند.

کاپیتان تراکتورسازی در ارتباط با بازی هفته آینده تیمش برابر پرسپولیس اظهار داشت : شرمنده هواداران شدیم و متاسفم که در آن بازی نیستم اما ما بازیکنان خوبی داریم که می توانند برابر پرسپولیس به میدان بروند و امیدوارم که بتوانیم پرسپولیس را در آزادی شکست دهیم.