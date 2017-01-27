مهدی فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه امروز جمعه طی تماس مردمی با اورژانس ۱۱۵ حادثه سقوط آسانسور در ساختمانی مرتفع و نیمه کاره در شهرک ولایت قم گزارش شد که نیروهای اورژانس کمتر از پنج دقیقه پس از وصول خبر خود را به محل رسانده و متعاقب آن ۳ آمبولانس دیگر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه ۴ نفر ازشهروندان شامل سه مرد و یک زن هنگام سقوط در آسانسور بودند که یک نفر از آقایان به علت شدت آسیب‌های وارده در محل و در دم فوت کرد و یک نفر دیگر از آقایان به‌رغم اقدامات و تلاش‌های پرسنل اورژانس (عملیات احیا) در مسیر انتقال به بیمارستان فوت کرد و یک خانم و آقا نیز همراه با مراقبت‌های ویژه و عملیات احیا به بیمارستان منتقل شدند.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم بیان کرد: متأسفانه پس ساعاتی با وجود تلاش‌های فراوان پرسنل اورژانس ۱۱۵ قم در زمان انتقال و نیز تلاش‌های پرسنل اورژانس و اتاق عمل بیمارستان نکویی یک آقای دیگر به علت شدت آسیب‌های وارده در بیمارستان فوت کرد.

وی گفت: یک خانم حدود ۳۰ ساله هم در این حادثه دچار مصدومیت شد که در بیمارستان نکویی قم تحت مراقبت و درمان است که حال وی تاحدودی رضایت بخش گزارش شده است.

فراهانی عنوان کرد: بر اساس اطلاعات اولیه سن هر چهار نفر حادثه دیده بین ۲۵ تا ۳۰ سال است.