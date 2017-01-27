به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پنجم دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور، دو تیم ماشین سازی اراک و پالایش نفت آبادان عصر جمعه در اراک به مصاف یکدیگر رفتند.

در رقابت با نفت آبادان در هفته پنجم دور برگشت لیگ دسته اول، سیزدهمین باخت تیم بسکتبال ماشین سازی اراک رقم خورد.

تیم بسکتبال ماشین سازی اراک تا قبل از باخت امروز با ۱۳ بازی، یک برد، ۱۲ باخت، ۱۴ امتیاز و همچنین ۷۶۵ گل زده و ۹۷۵ گل خورده، در قعر جدول رده بندی گروه جنوب لیگ دسته یک بسکتبال قرار داشت.

تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان نیز با ۱۳ بازی، چهار برد، ۹ باخت و ۱۷ امتیاز، در ردیف هفتم جدول رده بندی گروه جنوب بود.

در رقابت روز جاری تیم ماشین سازی اراک نتوانست از امتیاز میزبانی مسابقه بهره ببرد و در نهایت بازی را با نتیجه ۷۵ بر ۶۹ به میهمان خود، تیم پالایش نفت آبادان واگذار کرد.

گفتنی است در ادامه رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال کشور، تیم بسکتبال ماشین سازی اراک ۱۵ بهمن ماه جاری، میهمان تیم بسکتبال ساحل نشینان بوشهر است.