به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشتی آلیش(کشتی با کمربند) بانوان کشور با شرکت ۱۳۰ ورزشکار از ۲۲ استان در قالب ۲۴ تیم روز جمعه در سالن کشتی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

براساس این گزارش در پایان این مسابقات، زهرا یزدانی چرانی از مازندران، زهرا محمودی از مرکزی الف، هانیه قدرتی پور از اصفهان، سمانه خجسته از مازندران، زهرا محمدی از تهران و آسیه شجاعی از خراسان شمالی در اوزان ۵۵ کیلوگرم (شرکت کننده ۲۴نفر)، ۶۰ کیلوگرم (شرکت کننده ۲۰نفر)، ۶۵ کیلوگرم(شرکت کننده ۲۳نفر)، ۷۰کیلوگرم (شرکت کننده ۱۹نفر)، ۷۵کیلوگرم (شرکت کننده ۲۱نفر) و به اضافه ۷۵ کیلوگرم(شرکت کننده ۲۳نفر) عناوین نخست را کسب کردند .

در رده بندی تیمی هم، مازندران با کسب ۴۴ امتیاز بر سکوی اول ایستاد، مرکزی الف با کسب ۳۶ امتیاز نایب قهرمان شد و یزد با به دست آوردن ۳۰ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.