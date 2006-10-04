خانواده مهمترين نقش را در رشد معرفت ديني بر عهده دارد

حجت الاسلام سيد محمود دولت آبادي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماه رمضان يك دانشگاه جامع و كامل است، در اين دانشگاه رئيس خداوند متعال است، قرآن كتاب درسي آن و استادش نيز پيامبر اسلام(ص) است.



وي با تأكيد بر اينكه اسلام به بهترين شكل و شيوه زمينه رشد معرفت ديني را در هر شرايطي و در هر مكاني مهيا كرده و هدف اصلي نيز مشخص است، افزود: هدف اصلي كمال معنوي و تقرب به خداوند است و در واقع اين سخن كه تقوا پيشه كنيد حكايت از همين امر دارد.

وي با اشاره به اينكه قرآن كتاب هدايت انسان ها و كتابي شفا بخش براي آنان است، يادآور شد: توجه به قرآن، عترت، سخنان و گفته هاي پيامبر گرامي اسلام(ص) و عمل به آيات الهي از جمله عوامل دستيابي به كمال هستند .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با مسائل ديني، اظهار داشت: يكي از مسائل مهم در يك جامعه كه بنيان آن را حفظ مي كند، همين مسائل ديني و مذهبي است در اين رابطه بايد اقدامات بنيادي صورت گيرد از جمله اينكه در سطح جامعه بايد از نهاد خانواده كه مهمترين نقش را در زمينه تربيت انسانها دارد شروع كرد، بايد آموزش اصولي و صحيح به خانواده ها داده شود به نحوي كه افراد از مسائل ديني گريزان نبوده و با آغوش باز مسائل مرتبط با اين حوزه را پذيرا باشند و اين رفتار و امور ديني در بطن زندگي آنها وارد شود .

وي در ادامه اظهار داشت: بعد از خانواده كه كوچك ترين عضو جامعه است وارد مرحله بعدي مي شويم كه همان آموزشگاهها و مدارس هستند. البته ما در مدارس مي بينيم كه توجه اندكي به مسائل ديني و قرآني مي شود و آن طور كه شايسته و در شأن كتاب هاي ديني است با آنها برخورد نمي شود، در اين زمينه ها به يك مدير قادر و توانا، با مديريتي قوي نياز داريم.

حجت الاسلام دولت آبادي با تأكيد بر اينكه مهمترين وظيفه بر عهده اعضاي دولت و قانونگذاران مجلس شوراي اسلامي است، اظهار داشت: در سطوح بالاتر اين وظيفه خطير و حياتي بر عهده كارگزاران دولت است، اين گروه هستند كه بايد تدبير كرده و با برنامه ريزي دقيق براي دستگاهها و زير مجموعه هاي خود برنامه طراحي كنند .