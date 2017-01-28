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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۵:۴۷

تحقیقات جامعه شناسی نشان می دهد؛

افراد مذهبی در آمریکا تمایلی به حمل سلاح ندارند

افراد مذهبی در آمریکا تمایلی به حمل سلاح ندارند

طبق نتایج یک تحقیق جدید، آمریکایی های که بیشتر در مراسم مذهبی حضور می یابند کمتر با خود سلاح شخصی حمل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیوید یامانه، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ویک بارست کارولینای شمالی، می گوید: «حضور در مراسم مذهبی موجب کاهش تمایل به داشتن سلاح می شود.»

به گفته وی، «دلیل این امر آن است که افراد دارای روابط قوی تر با گروه های مذهبی دارای اعتماد بیشتری به نهادها و جوامع هستند. نکته جالب توجه این است که این مسئله در بین همه مذاهب اعم از مسیحی، یهودی و سایر مذاهب یکسان است.»

محققان در این تحقیق از داده های نظرسنجی اجتماعی سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ استفاده کرده اند. در این نظرسنجی عواملی نظیر حضور در مراسم مذهبی و دیدگاه نسبت به کتاب مقدس انجیل در نظر گرفته شده بود.

کد مطلب 3889080

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