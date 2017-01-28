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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۶:۱۷

به علت بارش برف و یخبندان؛

مدارس در شهرستان فیروزکوه تعطیل شد

مدارس در شهرستان فیروزکوه تعطیل شد

فیروزکوه-به علت بارش برف و یخبندان، تمامی مدارس شهرستان فیروزکوه در نوبت صبح روز شنبه نهم بهمن ماه تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و یخبندان در معابر و خیابان های شهری در شهرستان فیروزکوه سبب شد تا مدارس این شهرستان در روز شنبه نهم بهمن ماه تعطیل شود.

بر اساس تصمیم مسئولان آموزش و پرورش و به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان فیروزکوه در نوبت صبح تعطیل اعلام شد.

پیش از این نیز مدارس تمامی مقاطع تحصیلی در دماوند، پردیس و رودهن توسط آموزش و پرورش تعطیل اعلام شده بود.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر، دانش آموزان سایر مناطق استان تهران نظیر ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت، تعطیل نبوده و باید صبح شنبه در مدرسه حاضر شوند.

کد مطلب 3889094

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