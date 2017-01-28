زمین لرزه ۴.۲ ریشتری بزنجان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر راس ساعت سه و ۴۸ دقیقه بامداد شنبه بزنجان واقع در شهرستان بافت را لرزاند.

زمین لرزه گفته شده طبق اعلام موسسه ژئوفزیک دانشگاه تهارن در عرض جغرافیایی ۲۹.۱۷۵ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۶۸۵ درجه رخ داد.

عمق زمین لرزه بامداد امروز بزنجان در ۲۷ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

تاکنون گزارش مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر مربوط به این استان است.