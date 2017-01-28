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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۳۱

بامداد امروز؛

زمین لرزه ۴.۲ ریشتری بزنجان را لرزاند

زمین لرزه ۴.۲ ریشتری بزنجان را لرزاند

کرمان – زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر بامداد امروز بزنجان واقع در شهرستان بافت را تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر راس ساعت سه و ۴۸ دقیقه بامداد شنبه بزنجان واقع در شهرستان بافت را لرزاند.

زمین لرزه گفته شده طبق اعلام موسسه ژئوفزیک دانشگاه تهارن در عرض جغرافیایی ۲۹.۱۷۵ درجه و طول جغرافیایی  ۵۶.۶۸۵ درجه رخ داد.

عمق زمین لرزه بامداد امروز بزنجان در ۲۷ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

تاکنون گزارش مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر مربوط به این استان است.

کد مطلب 3889122

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