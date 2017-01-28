کولاک شدید در محورهای مواصلاتی استان زنجان حاکم است

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بارش برف در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال در محورهای زنجان به بیجار گردنه پاپایی ، زنجان به طارم ، زنجان - تهم به چورزق کولاک شدید حاکم است.

وی اظهار کرد: همچنین در محور زنجان به دندی تخت سلیمان هم بارش برف باعث کاهش دید افقی شده و کولاک حاکم است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

رئیس مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: تردد درجاده های استان زنجان و به خصوص گردنه های کوهستانی زنجان با همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات سفر زمستانی امکانپذیر است و باتوجه به برودت هوا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان، رانندگانی که قصد تردد دراین محورها را دارند زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.