  1. استانها
  2. زنجان
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۰

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان:

کولاک شدید در محورهای مواصلاتی استان زنجان حاکم است

کولاک شدید در محورهای مواصلاتی استان زنجان حاکم است

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: در حال حاضر کولاک شدید و مه ناپایدار در محورهای مواصلاتی این استان حاکم است و تردد در محور زنجان-طارم تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

محمد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بارش برف در محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال در محورهای زنجان به بیجار گردنه پاپایی ، زنجان به طارم ، زنجان - تهم به چورزق کولاک شدید حاکم است.

وی اظهار کرد: همچنین در محور زنجان به دندی تخت سلیمان هم بارش برف باعث کاهش دید افقی شده و کولاک حاکم است.

وی تصریح کرد:  در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

رئیس مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: تردد درجاده های استان زنجان و به خصوص گردنه های کوهستانی زنجان با همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات سفر زمستانی امکانپذیر است و باتوجه به برودت هوا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان، رانندگانی که قصد تردد دراین محورها را دارند زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی به همراه داشته باشند.

کد مطلب 3889126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها