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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۳۸

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

کشت گونه های مقاوم به خشکسالی درچهارمحال وبختیاری ضروری است

کشت گونه های مقاوم به خشکسالی درچهارمحال وبختیاری ضروری است

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کشت گونه های پربازده و مقاوم به خشکسالی درچهارمحال وبختیاری ضروری است.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشت گونه های پربازده و مقاوم به خشکسالی درچهارمحال وبختیاری ضروری است، اظهار داشت: تغییر اقلیم در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده است و بارش ها در این استان بسیار کم شده است.

وی عنوان کرد: خشکسالی در این استان جدی است و باید از گونه های گیاهی با نیاز آب کم برای کشت استفاده شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر نیمی از قنات ها و چشمه های استان خشک شده است.

وی تاکید کرد: باید کشت گیاهان دارویی و گل محمدی برای افزایش درآمد کشاورزان مورد توجه قرار بگیرد.

کد مطلب 3889132

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