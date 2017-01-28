کشت گونه های مقاوم به خشکسالی درچهارمحال وبختیاری ضروری است

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کشت گونه های پربازده و مقاوم به خشکسالی درچهارمحال وبختیاری ضروری است، اظهار داشت: تغییر اقلیم در استان چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاده است و بارش ها در این استان بسیار کم شده است.

وی عنوان کرد: خشکسالی در این استان جدی است و باید از گونه های گیاهی با نیاز آب کم برای کشت استفاده شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال حاضر نیمی از قنات ها و چشمه های استان خشک شده است.

وی تاکید کرد: باید کشت گیاهان دارویی و گل محمدی برای افزایش درآمد کشاورزان مورد توجه قرار بگیرد.