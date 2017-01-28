نشست تخصصی فرم در سینمای اسلامی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست تخصصی از سلسله نشست های فرم در سینمای اسلامی صبح شنبه با موضوع «فیلمنامه فیلم کوتاه دینی» با حضور نصرت الله تابش مدیر مسئول مجله فیلم نگار و از نظریه پردازان سینمای دینی در حوزه هنری قزوین برگزار شد.

نصرت الله تابش در این نشست که به همت واحد آموزش و پژوهش و واحد هنرهای تصویری برگزار شد گفت:فرم در سینما از جدی ترین و پیچیده ترین بحث ها است که دلیل این پیچیدگی هم ناشی از مطالعه کم بین سینماگران ما است.

وی با بیان اینکه حدود ۶۵درصد فیلم های آمریکا که اسکار می گیرند اقتباسی از کتاب ها و آثار بزرگ دنیا هستند اضافه کرد: در شرایطی که ما از رمان و داستان و ادبیات فارغیم هم نگاه و هم انسان شناسی ما ضعیف و آثار سینمایی ما نیز ضعیف خواهد بود.

تابش فرم را در سینما بسیار مهم دانست و ادامه داد:فرم در واقع ترکیب عادلانه عناصر روایی و عناصر سبکی با میانجی گری ریتم برای کشف یا بیان حقیقت است.

وی، تجارت، صنعت، رسانه و هنر را چهار وجه مهم سینما ذکر کرد که در کشور ما به آن کم توجه شده است.

تابش با اشاره به وجود ۸۰ تخصص تعریف شده در سینمای هالیوود خاطرنشان کرد: برای داشتن سینمای استاندارد نیازمند تخصص های تعریف شده هستیم چرا که نگاه و تخصص تعریف شده در سینما می تواند دنیای اندیشه را دگرگون و متحول کند.

وی در ادامه با ذکر نمونه هایی از فیلم های کوتاه جشنواره دینی فیلم کوتاه رویش که دی ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد گفت:یکی از ویژگی های فیلم کوتاه این است که در آن یک موضوع بسیار قابل فهم با جذابیت دراماتیک و با شخصیت های محدود مطرح می شود.

این مدرس سینما با بیان اینکه بسیاری از فیلم های بلند سینمای ایران می توانستند در صورت کوتاه شدن جزو بهترین ها باشند اما به صورت بیهوده ای در عرض گسترش یافته اند گفت:فیلم بلند و کوتاه از اشتراکات زیادی برخوردارند اما کاهش زمان در فیلم کوتاه این محدودیت را ایجاد می کند که اتفاقا حرف خود را زودتر بزند.

وی ادامه داد: زمان فیلم را فرم آن تعیین می کند و زمان تابعی از کشمکش دراماتیک است. وی به فیلمسازان جوان توصیه کرد با خواندن کتاب و رمان قدرت داستان نویسی و فیلم سازی خود را افزایش دهند.

این عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه رویش هنر را عمدتا نگاه به جزییات تعریف کرد و گفت:جزئی نگری در هنر خصوصا در آثار مینی مالیستی از ویژگی های مهمی است که آن را جذاب تر می کند. تابش ادامه داد:اولین تعریف از هنر خلق موقعیت عاطفی معنادار است و هنر حتما باید عاطفی بوده و عواطف مخاطب را به بازی بگیرد چرا که هنر محصولی است که با دل کار می کند. وی تاکید کرد:پیچیدگی اثر ضمن قابل درک بودن باید لذت کشف نیز در مخاطب ایجاد کند نه اینکه همه چیز حاضر و آماده در اختیار مخاطب قرار گیرد.

مدیرمسئول مجله فیلم نگار گفت:یک مشکل اساسی ما این است که برای پاسخ به پرسش های زیبایی شناسی به گنجینه غنی معارف دینی و اهل بیت(ع) مراجعه نمی کنیم و این در حالیست که ما برای سخن از هنرمند دینی حرف های زیادی برای گفتن داریم و با آنها حتی می توانیم نظریه های غربی را به نقد بکشیم.

وی با اشاره به ضرورت روان شناسی از منظر دین گفت: متاسفانه در روان شناسی و جامعه شناسی ما ردپایی از دین وجود ندارد و همین کوتاهی ما در این زمینه ها است که موجب عدم شکل گیری سینمای دینی در معنای واقعی کلمه شده است.

مدیرمسئول مجله فیلم نگار در ادامه عرفان را خاستگاه هنر معرفی کرد و گفت: عرفان به این معناست که هنرمند قادر است از سطح رویی پدیده ها عبور و ورای پدیده ها را ببیند چرا که نگاه او از سطح واقعیت حسی قابلیت عبور دارد.

وی افزود:هرچه در شناخت سینما و شناخت دین دچار ضعف و کم مایگی باشیم به محصولی کلیشه ای می رسیم و راه برون رفت از این مشکل هم تسلط به مفاهیم دینی و سینما است.