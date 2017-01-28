مسابقات رنکینگ تنیس روی میز جوانان استان مرکزی در اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم مسابقات رنکینگ تنیس روی میز جوانان استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۴۰ ورزشکار از شهرستان های ساوه، اراک و خمین در اراک پیگیری شد.

در این مسابقات پس از انجام ۸۵ بازی طی چهار مرحله در نهایت متین غیاث آبادی از اراک، پوریا سخایی از خمین، امیرحسین شریفی از خمین، سینا ملکی از خمین، آرمان سلیمانی از اراک و محمدمهدی عرب از خمین به ترتیب مقام های اول تا ششم را به دست آوردند.

همچنین محسن جورقی به عنوان سرداور، علی خانمحمدیان به عنوان کمک داور و امیر صداقت، مرتضی منصوری، عباس صداقت، احمد جوکار، امید همت، بهنام خلیلی، حمید حسنی و حسن شیروانی داوری این مسابقات را برعهده داشتند.