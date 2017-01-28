مدرسه ۱۲ کلاسه در ناحیه شهری مهرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه، جوانبخت مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس، رشوند مدیر آموزش پرورش شهرستان البرز، نماینده خانواده بیاضیان، اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان، رئیس شورای شهر محمدیه دبستان ۱۲ کلاسه مهرگان افتتاح شد.

دبستان پسرانه بیاضیان در ناحیه شهری مهرگان به همت خانواده خیر نیکوکار بیاضیان بنیس وشهرداری محمدیه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

دبستان بیاضیان بنیس با زیربنای یک هزار و ۲۸۰ مترمربع در دو طبقه با ۱۲ کلاس ساخته شده است که بیش از ۴۰۰ دانش آموز در دو شیفت صبح و بعدازظهر در آن مشغول تحصیل خواهند شد.

عسگر علی جوانبخت مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان قزوین در مراسم افتتاح این واحد آموزشی اظهارداشت: در سالهای آینده جمعیت ناحیه شهری مهرگان به مرز یک ۱۰۰ هزار خواهد رسید و طبق استاندارد جهانی ۲۰ درصد جمعیت را دانش آموزان تشکیل می دهند.

وی افزود: با این پیش بینی حدود بیست هزار نفر از جمعیت شهرک مهرگان را دانش آموزان تشکیل می دهند که با این وضعیت باید ۵۷ مدرسه احداث شود.

جوانبخت یادآورشد:دراین ناحیه به ۵۷ باب مدرسه و۶۶۶ کلاس درس و همچنین ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این مدارس ساخته شود.

مدیرکل نوسازی استان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۸ مدرسه در ناحیه شهری مهرگان درحال ساخت است که ۱۴ باب آن تحویل شده است.

وی گفت: ۳۶ مدرسه دیگر در طول چهارسال آینده نیاز شهرک مهرگان است که باید ساخته شود.

مهدی رشوند نجفی رئیس آموزش پرورش شهرستان البرز هم گفت: در سال آینده پیش بینی می شود بیش از ۳۰ هزار دانش آموز وارد مدارس مهرگان شوند که در این صورت به ۲۶ مدرسه دیگر نیز نیاز خواهیم داشت.

وی گفت: در حالی که در استان قزوین برای هر ۱۷ دانش آموز یک معلم در نظر گرفته شده ولی متاسفانه در شهرستان البرز برای هر ۲۳ نفر دانش آموز یک معلم داریم که عادلانه نیست.