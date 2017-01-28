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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

فرماندار دشتی تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در تکمیل پارک موزه محمد خان دشتی

ضرورت تسریع در تکمیل پارک موزه محمد خان دشتی

دشتی- فرماندار دشتی بر ضرورت تسریع در روند تکمیل پارک موزه محمد خان دشتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در نشست با معتمدین شهر خورموج اظهار داشت: شهرستان دشتی در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری از مزیت و پتانسیل فراوانی برخوردار است که نیاز توجه ویژه دارد.

وی افزود: این پروژه در دو طبقه زیر زمین و هم کف ساخته می‌شود که تلاش داریم با تزریق اعتبارات لازم در روند این پروژه تسریع شود.

فرماندار دشتی از حمایت‌های استاندار بوشهر تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: در چند سال اخیر با حمایت‌های ویژه دولت و استاندار بوشهر در زمینه سازه‌های آبی گام‌های اساسی در شهرستان برداشته شده است.

مهرجو تصریح کرد: در این مدت بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به شهرستان اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: دشتی به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان محسوب می‌شود که ۷۰ درصد جمعیت در چهار شهر خورموج، کاکی، شنبه و بادوله و مابقی جمعیت در روستاها سکونت دارند که ویژگی روستا از ویژگی اصلی محسوب می‌شود.

مهرجو ادامه داد: علی‌رغم همه سلایق در سطح شهرستان به حمد الله اتحاد، همدلی و انسجام خوبی شهرستان شاهد هستیم.

کد مطلب 3889248

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