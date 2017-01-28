ضرورت تسریع در تکمیل پارک موزه محمد خان دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح شنبه در نشست با معتمدین شهر خورموج اظهار داشت: شهرستان دشتی در بخشهای مختلف از جمله گردشگری از مزیت و پتانسیل فراوانی برخوردار است که نیاز توجه ویژه دارد.
وی افزود: این پروژه در دو طبقه زیر زمین و هم کف ساخته میشود که تلاش داریم با تزریق اعتبارات لازم در روند این پروژه تسریع شود.
فرماندار دشتی از حمایتهای استاندار بوشهر تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: در چند سال اخیر با حمایتهای ویژه دولت و استاندار بوشهر در زمینه سازههای آبی گامهای اساسی در شهرستان برداشته شده است.
مهرجو تصریح کرد: در این مدت بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به شهرستان اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: دشتی به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان محسوب میشود که ۷۰ درصد جمعیت در چهار شهر خورموج، کاکی، شنبه و بادوله و مابقی جمعیت در روستاها سکونت دارند که ویژگی روستا از ویژگی اصلی محسوب میشود.
مهرجو ادامه داد: علیرغم همه سلایق در سطح شهرستان به حمد الله اتحاد، همدلی و انسجام خوبی شهرستان شاهد هستیم.
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