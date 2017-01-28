به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مهدی آرمندنیا رئیس انجمن تنیس روی میز با اعلام این مطلب گفت: این مسابقات برای نخستین بار و به صورت تیمی در جهان برگزار می شود و ۸۰ امتیازی است. ما هم با چهار بازیکن در رده های سنی بزرگسال و جوان در این رقابتها شرکت می کنیم.



وی افزود: این مسابقات در ارتقای رنکینگ بازیکنان در کلاس های دهگانه بیشترین تاثیر را داشته و به همین جهت اهمیت دارد.



آرمندنیا درباره برگزاری اردوهای آماده سازی ملی پوشان تصریح کرد: اردوهای تیم ملی به صورت غیر متمرکز در شهرهای خودشان درحال برگزاری است و تنها یک اردوی متصل به اعزام برایشان درنظر گرفته ایم.



رئیس انجمن تنیس روی میز معلولان در ادامه به حضور ورزشکاران در رویدادهای دیگر اشاره کرد و افزود: برای رده بندی بهتر و افزایش تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی های پاراآسیایی جاکارتا تیم ملی را به مسابقات دیگری نیز اعزام می کنیم.

به گزارش مهر، مسابقات جهانی تنیس روی میز اواخر اردیبهشت ماه در اسلواکی برگزار می شود.