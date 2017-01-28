داوران هفته بیستم و یکم لیگ برتر والیبال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام «شهدای منا»، فردا یکشنبه با انجام ۶ دیدار در شهرهای تهران (دومسابقه)، تبریز، ارومیه، اردکان و آمل پیگیری می شود.

بر این اساس سازمان لیگ فدراسیون والیبال، اسامی داوران و ناظران دیدارهای این هفته را به شرح زیر اعلام کرد:

* پیکان تهران – سازمان عمران شهرداری ساری (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: وحید پورکاشیان ناظر: شهباز صدری

* بانک سرمایه – سایپا تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: داود نافعی ناظر: محمد حسن خوشدل

* شهرداری تبریز – پارسه تهران (تبریز، سالن شهید اقدمی، ساعت ۱۶)

داور اول: مسعود یزدان پناه، داور دوم: اسماعیل رزقی ناظر: خلیل یگانه مجد

* شهرداری ارومیه – هاوش گنبد (ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶)

داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مهدی نویدی ناظر: محمود کشفی

* خاتم اردکان – شهرداری اراک (اردکان، سالن آیت الله خاتمی، ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه)

داور اول: اصغر کاظمی، داور دوم: قادر صادقی ناظر: احمد بندری

* کاله مازندران – صالحین ورامین (آمل، سالن پیامبر اعظم (ص)، ساعت ۱۶)

داور اول: حمید راهجردیان، داور دوم: محمد شاهمیری ناظر: محمد حسین شفقی