۶۳ طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی دراستان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، علی اکبر متقی فرد در این باره اظهار کرد: برای اجرای این طرح ها که شامل ۴۹ طرح آب و خاک، ۶ طرح دام و طیور، ۴ طرح باغبانی، ۳ طرح صنایع کشاورزی و یک طرح تعاون روستایی است افزون بر ۲۱۸ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: با بهره برداری از طرح های یادشده ضمن بهره مندی ۱۸۱ خانوار روستایی از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال ۱۷۵ نفر بطور مستقیم و ۱۰۷ نفربصورت غیرمستقیم درمنطقه فراهم شد.

متقی فرد؛ افتتاح و بهره برداری از طرح های تولیدی و کشاورزی شهرستانی، برگزاری مراسم جشن انقلاب، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران و برگزاری مسابقات فرهنگی را از مهمترین برنامه های ایام ا... دهه مبارک فجر این سازمان ذکر کرد.

معرفی نفرات برتربیست و ششمین دوره قرآن روستایی و عشایری قزوین

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان قزوین گفت: در آستانه دهه مبارک فجر و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی؛ بیست و ششمین دوره از مسابقات قرآن کریم ویژه برادران و خواهران روستایی و عشایری در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمود گروسی افزود: در این دوره از مسابقات ۷۰ نفر از برادران و خواهران روستایی و عشایری استان در رشته حفظ چند جزء، قرائت قرآن و اذان به هم رقابت کردند.

به گفته وی این مسابقات در رشته های حفظ ۱۰ جز، ۲۰ جز و کل، قرائت قرآن و اذان ویژه برادران و حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز و کل و تقسیر قرآن ویژه خواهران برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین گروسی افزود: در پایان این رقابت ها در حفظ کل بهرامعلی گل محمدی در قرائت محسن بهتویی و در رشته اذان عبداله شعبانی رتبه نخست این دوره ا زمسابقات کسب کردند.

وی اظهار داشت: همچنین در بخش خواهران در حفظ کل سحر بهرامی (۱۳ ساله)، در حفظ ۲۰جزء نرگس غلامی چمنی و در رشته تفسیر شهین مافی رتبه نخست را کسب و به مرحله سراسری کشوری راه یافتند.

گروسی در ادامه با اشاره به این نکته که روستاییان و عشایر در به ثمررسیدن پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش مهم و بسزایی ایفا کردندخاطر نشان کرد: مسابقات قرآن کریم ویژه برادران و خواهران روستایی و عشایری که ساکن روستاو مناطق عشایری هستند برگزار می شود.

به گفته ی وی؛ نفرات اول این دوره ازمسابقات قرآنی؛ درتاریخ ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه سالجاری در مسابقات سراسری قران کریم که در مشهد مقدس برگزار می شود شرکت می کنند.