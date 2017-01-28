به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز علیرضا پاک فطرت پاک‌فطرت در حاشیه بازدید از امکانات و تجهیزات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز به خبرنگاران گفت: گفت: چرا وقتی برخی کالاهای غیرضروری از پرداخت عوارض گمرکی معاف است؛ لوازم و تجهیزاتی که با جان و مال انسان‌ها ارتباط دارد باید با سخت‌ترین قوانین برای ورود به کشور مواجه باشد.

وی گفت: زمانی با تحریم دست و پنجه نرم می‌کردیم که اقتصاد مقاومتی راهگشا بود و بسیاری تجهیزات در داخل تولید شد اما امروز که مشکل کمی مرتفع شده باید برای خرید تجهیزات گمرکی پرداخت کنیم یا آنچه می‌خریم را در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار دهیم تا شامل گمرکی نشود.

شهردار شیراز تاکید کرد: معتقدیم وقتی با هزینه‌های شهر خرید می‌کنیم، تجهیزات باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

وی اعتقاد دارد چنین موضوعاتی باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود تا بتوان آنها را با در نظر گرفتن تمهیدات قانونی در سطح کشور مدیریت کرد.

پاک‌فطرت همچنین بر لزوم توجه به آموزش‌های علمی در کنار آموزش‌های عملی برای افرادی نظیر آتش‌نشانان تاکید و اضافه کرد: نیروهای آتش‌نشانی وقتی به سطح بالایی از توان می‌رسند که علاوه بر آموزش‌های فردی در حوزه ی توان جسمی و عملیاتی، دارای دانش ‌فنی مناسب نیز در حوزه فعالیت باشند.

شهردار شیراز گفت: در موضوع بحران باید همواره نگاهی علمی به مسائل داشت؛ با محور قرار دادن دیدگاه‌های کارشناسی می‌توان به نتایج مطلوب و ملموسی دست‌یافت.

وی اعتقاد دارد سازمان آتش‌نشانی شهرداری شیراز امروز و در مقایسه با سال 90 از جایگاه مناسبی به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی برخوردار است اما نباید روند را تا رسیدن به نقطه ایده‌آل متوقف کرد.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در خصوص شهید نامیدن آتش‌نشانان جان باخته در حادثه پلاسکو، ضرورت پیگیری این موضوع در خصوص آتش‌نشانان جان‌باخته در حادثه برمشور شیراز و سایر حوادثی که ممکن است در آینده رخ دهد را خواستار شد.