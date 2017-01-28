۶۵۴ پروژه عمرانی دهه فجر در هرمزگان به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری صبح شنبه در نشست خبری که با مناسبت دهه فجر در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، در تشریح برنامه های دهه فجر سال جاری بیان داشت: همزمان با دهه فجر امسال ۶۵۴پروژه با اعتباری بالغ بر ۲هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: اعتبارات پروژه های آماده بهره برداری به تفکیک، ۷۶ میلیارد تومان از اعتبارات ملی، ۷۲ میلیارد تومان از اعتبارات استانی، ۲هزار و ۲۹ میلیارد تومان از سایر منابع اعتباری شامل تسهیلات و سرمایه گذاری تامین شده است.

جادری خاطرنشان کرد: در فصل مسکن و عمران شهری و روستایی ۳۸۰ پروژه، در فصل انرژی ۱۱۲ پروژه، آموزش ۴۰ پروژه، کشاورزی ۳۳پروژه، ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۳پروژه ، در فصل حمل و نقل ۱۹ پروژه، رفاه و تامین اجتماعی ۱۹ پروژه، صنعت و معدن ۱۸ پروژه، فرهنگ و هنر ۵پروژه آماده بهره برداری است.

به گفته وی، فصل صنعت و معدن با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان، مسکن، عمران شهری و روستایی ۴۷۷ میلیارد تومان بیشترین مبالغ اعتباری را به خود تخصیص داده اند.

وی عنوان کرد: بندرعباس ۲۶۵پروژه، بندرلنگه ۶۹ پروژه، بستک با ۶۱ پروژه بیشترین پروژه ها را در بین شهرستانهای استان دارند. همچنین صنعت، معدن و تجارت، شهرداری بندرعباس، راه و شهرسازی، شرکت سهامی برق منطقه ای و آب و فاضلاب شهری حائز بیشترین مبالغ اعتباری در پروژه های دهه فجر هستند.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: در مقایسه با سال ۹۴ که ۶۱۳ پروژه بوده است، بیش از شش درصد نسبت به سال گذشته افزایش تعداد پروژه های آماده بهره برداری داریم که بیشترین افزایش در بخش مسکن و عمران شهری و روستایی با رشد بیش از ۱۲۰ درصدی و انرژی با رشدی بیش از ۱۲۷درصد بوده است.

وی افزود: وزیر اقتصاد و دارایی هم در ایام دهه فجر جهت افتتاح بخشی از پروژه های عمرانی حضور خواهد یافت.

استاندار هرمزگان افزود: در چند روز آینده دو کلنگ زنی در پروژه بین المللی خواهیم داشت، نیروگاه ۱۴۰۰مگاواتی شهرستان سیریک با حضور مقامات روسیه و ایران کلنگ زنی خواهد شد. همچنین کلنگ آغاز احداث شهرک صنعتی دو هزار هکتاری مشترک ایران و چین با حضور مقامات ایران و چین در جاسک به زمین زده خواهد شد.

جادری با اشاره به افتتاح دو طرح بزرگ صنعتی در کشور اظهار داشت: فولاد صبا با ۱.۵ میلیون تن تولید آهن اسفنجی در سال آماده بهره برداری است که برای آغاز تولید نیاز به دپوی ۱۰۰تن مواد اولیه و خوراک تولید است تا در ادامه تولید با مشکل روبرو نشود، در حال حاضر فقط ۲۰ تن مواد اولیه ذخیره دارد.