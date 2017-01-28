تشکیل انجمن دوستی جوانان ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان محمدرضا رستمی در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، در خصوص چهارمین همایش بین المللی علوم زمین شناسان جوانان جهان، با ارزشمند توصیف کردن این نشستهای تخصصی قول هر گونه مساعدت و همکاری در این خصوص را داد.

معاون ساماندهی امور جوانان نگاه فرهنگی و اجتماعی به بخشهای از این کنگره با هدف معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی و بهره گیری از پتانسیل سازمانهای مردم نهاد را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: با توجه به تعداد کثیر کشورهایی که قرار است در این کنگره حضور پیدا کنند می توان انجمن دوستی جوانان ایران و چین را فعال کرده و در حاشیه کنگره مذکور با برگزاری جشنواره و نمایشگاه و نشستهای تخصصی در حوزه فرهنگی و اجتماعی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی ایران را برای جوانان خارجی ترسیم کرد.

یشنهاد دیگر رستمی این بود که جوانان متخصص در حوزه علوم زمین نسبت به تشکیل سازمان های مردم نهاد جوانان که صدور مجوز آن توسط وزارت ورزش و جوانان است سازمان های مردم نهاد تخصصی در رشته های زمین شناسی و معدن را فعال کند.

وی در ادامه سخنانش با بیان این مطلب که سیاست دولت یازدهم زدودن ایران هراسی و معرفی کشورمان به عنوان کشوری امن و با ثبات است گفت: قطعا این فرصت با توجه به حضور گروه علمی وتخصصی در رشته زمین شناسی می تواند جلوه های دیگری از کشورمان را به نمایش بگذارد و اعضاء شرکت کننده در کنگره با جاذبه های ناشناخته ایران از طریق گردشگری در طبیعت ایران آشنا شوند.

معاون ورزیر ورزش وجوانان در ادامه سخنانش به انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: می توان انجمن دوستی جوانان ایران و چین را نیز در دستور کار قرار داد.

مقرر شده کارگروه های تخصصی جهت بررسی نحوه همکاری در کنگره و فعال سازی سازمانهای مردم نهاد تخصصی در حوزه علوم زمین و فعال سازی انجمن های دوستی جوانان ایران و جوانان چین تشکیل و موضوع را بررسی کند .

در این نشست محمد تقی کره ای، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز با اشاره به فعالیتهای سازمان زمین شناسی در خصوص انجام فعالیتهای مشترک با این معاونت نکاتی را مطرح کرد.

وی در این جلسه توضیحاتی را پیرامون برگزاری چهارمین کنگره بین المللی زمین شناسان جوانان ارائه کرد.

معاون وزیر صنعت و معدن توضیح داد که شبکه متخصصان جوان علوم زمین یکی از بزرگترین مجموعه های بین المللی علوم زمین است که با استفاده از متخصصان جوان توانسته نقش بسزایی در تولید علوم وابسته به زمین داشته باشد .

وی ادامه داد: این شبکه از سال 2008 فعالیت های خود را آغاز کرده و قریب به 4 هزار عضو از 120 کشور دارد. این شبکه تا به حال سه کنگره در کشورهای چین ، استرالیا و تانزانیا با حضور مقام های کشوری (ریاست جمهوری، نخست وزیر و ...) برگزار کرده است .

رییس سازمان زمین شناسی گفت: طبق تصمیم این شبکه بین المللی در شهریور سال 96 ایران میزبان چهارمین همایش بین المللی این شبکه در سال 2017 خواهد بود .

وی در این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد و از محمد رضا رستمی خواست با توجه به پتانسیل بالای ایران در رشته های مختلف معدن، زمین شناسی در برگزاری این کنگره که ویژه جوانان خواهد بود به برگزار کنندگان کمک کند.

همچنین کره ایی مطرح کرد که به این شبکه پیشنهاد برگزاری اجلاس جوانان ایران و چین همزمان با چهارمین کنگره متخصصان جوان علوم زمین را ارایه نموده اند و نظر معاونت را به لحاظ تخصصی جویا شدند.